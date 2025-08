Con más de seis décadas de trayectoria artística, Melcochita volvió a sorprender al público peruano, esta vez no con su humor o su música, sino con una impactante confesión sobre los momentos más controversiales de su carrera. Durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’, el sonero contó que fue vetado por dos décadas de la televisión nacional tras negarse a mantener relaciones íntimas con un poderoso ejecutivo del medio.

La revelación generó gran sorpresa entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. En un relato directo y sin tapujos, el artista expuso cómo ese veto afectó su desarrollo profesional en el Perú, obligándolo a migrar a Estados Unidos para poder continuar con su carrera.

La vez que Melcochita fue vetado por negarse a encuentro íntimo con ejecutivo peruano

Durante la conversación con Beto Ortiz, conductor de ‘El valor de la verdad’, Melcochita explicó que el episodio ocurrió en la cúspide de su éxito televisivo. Según narró, un alto mando de un canal de señal abierta —al que no identificó por nombre, pero sí por el apellido 'Cabrera'— le propuso una situación íntima que el artista rechazó tajantemente.

“Me vetaron por negarme a acostarme con el ejecutivo de un canal. Me dijo: ‘Mira las flores que cogí en mi jardín, he hecho un buqué para mi amor’. Yo lo arroché”, expresó Melcochita, utilizando su irreverente estilo característico.

Este rechazo, de acuerdo con su testimonio, le costó 20 años alejado de la pantalla chica peruana. “Ese señor era más bravo que el dueño del canal”, aseguró. El veto fue total: dejó de recibir invitaciones, contratos y apariciones en programas, a pesar de su popularidad y reconocimiento como comediante y músico.

Melcochita en ‘El valor de la verdad’: el veto lo obligó a emigrar a Estados Unidos

Ante la imposibilidad de seguir trabajando en la televisión peruana, Melcochita decidió trasladarse a Estados Unidos. Según contó, su situación laboral en el Perú se volvió insostenible debido al “cartelito” que le impusieron: “Tuve que irme, porque acá nadie me llamaba. Allá comencé de nuevo, con mi arte, y logré cosas grandes”, declaró en el programa.

El humorista también recordó con gratitud a los pocos personajes de la industria que le tendieron una mano en medio del veto. “Solo dos personas me apoyaron: Augusto Ferrando, que me llevaba a 'Trampolín a la Fama', y Jaime Bayly, que también me llamó. Ellos también pesaban, y no se dejaron intimidar”, resaltó.