Durante su participación en 'El valor de la verdad', emitido por Panamericana Televisión, el comediante Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, admitió haber sido infiel en relaciones anteriores. Sin embargo, la tensión aumentó cuando su esposa, Monserrat Seminario, lo enfrentó en pleno programa con una acusación que hizo dudar de la versión del artista. La respuesta del sonero peruano no se hizo, dejando en shock a su esposa. "No estábamos casados", reveló.

Melcochita, de 88 años, reveló que en su juventud fue infiel a “casi todas” sus parejas. Aunque aseguró que nunca engañó a su actual esposa, las declaraciones de Monserrat Seminario dejaron en evidencia que la confianza entre ambos ha sido puesta en duda por situaciones del pasado.

Monserrat Seminario enfrenta a Melcochita

Durante la transmisión de 'El valor de la verdad', Monserrat Seminario sorprendió al público y al propio Melcochita al recordar un episodio ocurrido cuando ya convivían. La empresaria relató que el humorista desapareció durante seis días mientras trabajaba junto a una de sus hijas. “Le ponían a la cuñada estando conmigo y de paso lo desaparecían seis días, y yo buscándolo en hospitales… Estabas conmigo, tenía a mi hija recién nacida”, declaró Monserrat con evidente molestia.

Las palabras de Seminario generaron una inmediata reacción del público y de los acompañantes en el set. Su relato planteó dudas sobre la fidelidad del artista, quien hasta ese momento había intentado desligar sus actos del tiempo que compartía con ella. “Vivías conmigo, no fastidies”, añadió la madre de su hija menor, contradiciendo directamente los intentos del cómico por suavizar su responsabilidad.

Además, cuando Beto Ortiz le preguntó si confiaba en la versión de Melcochita sobre su fidelidad, Monserrat respondió con ironía: “Me faltan dedos para contar”, una frase que fue celebrada por los presentes, pero que también evidenció el escepticismo que mantiene hacia las declaraciones de su pareja.

Melcochita se defiende ante críticas de Monserrat Seminario

Ante las acusaciones, Melcochita intentó justificar sus acciones con un argumento que sorprendió a muchos. “Todavía no estábamos casados… cuando uno se casa, ya es pecado mortal sacarle la vuelta a una dama”, expresó el artista entre risas, restándole gravedad al asunto. Su respuesta provocó carcajadas en el set, aunque también dejó claro que no asumía plenamente la responsabilidad emocional de la situación.

En otro momento, el comediante relató que su fama ha sido un factor de conflicto con su esposa. “Ella se pone celosa porque las hinchas se acercan, a veces me besan en la boca, ¿y qué hago? Soy débil”, dijo en tono jocoso. Aseguró que mientras no lo vean entrando a un hotel o ausentarse de su hogar, no considera que haya motivos para desconfianza. “Yo nunca he faltado”, añadió.