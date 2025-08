Pablo Villanueva, mejor conocido como Melcochita, se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, donde reveló pasajes inéditos de su vida personal y profesional. Durante la entrevista emitida el pasado 3 de agosto, el cómico sorprendió al revelar que, en plena pandemia, la familia de César Acuña le pagó una fuerte suma de dinero para presentarse en un show privado desde su casa. el cual fue transmitido de manera virtual. Según comentó, esta fue una experiencia muy gratificante para él.

Fue su propia esposa, Monserrat Seminario, quien expuso detalles de este episodio, explicando que el espectáculo fue solicitado con motivo del cumpleaños del actual gobernador de La Libertad. “A mí me llamaron porque querían contratarlo para un zoom por su cumpleaños, algo privado. Lo acepté y solo estuvo su familia. Sí pagaron bien. No se dice”, declaró, evitando mencionar el monto exacto.

Melcochita revela cuánto le pagaron para actuar frente a César Acuña

A pesar de que su esposa intentó mantener el tema en reserva, Melcochita no dudó en contar, fiel a su estilo, el jugoso monto que recibió por un show privado para la familia de César Acuña. “De 8 lucrecias y olvídate, encantado de estar en mi casa porque estaba con mis hijas, jugando”, reveló el humorista entre risas, confirmando que cobró S/8.000 por la presentación.

El evento se realizó en plena pandemia de la COVID-19, cuando el país se encontraba bajo confinamiento, lo que llevó al sonero a reinventarse y ofrecer espectáculos virtuales desde casa. “Estaba con mis hijas, jugando, y de paso trabajando. Fue bonito”, agregó, resaltando lo gratificante que fue la experiencia para él.

Además, Melcochita explicó que durante ese periodo realizó otras presentaciones similares por zoom, en las que más personas podían conectarse pagando una entrada. “También entraban otros. Pagaban de 30 soles para arriba”, relató. De esta manera, el artista demostró una vez más su versatilidad, incluso en tiempos difíciles, manteniéndose activo y cercano a su público como lo ha hecho a lo largo de su extensa carrera.

Melcochita confesó haber sido infiel

En uno de los momentos más impactantes de la noche, Melcochita confesó que había sido infiel a todas sus parejas antes de conocer a su actual esposa. “Yo he sido infiel, pero no con ella… Con todas casi. Tenía una francesa que era de Montreal, hermosa, de dos metros”, comentó entre risas.

Cuando el conductor Beto Ortiz le preguntó directamente a Monserrat si creía en la fidelidad de su esposo, ella lo puso en duda. A lo que el cómico de 88 años aclaró: “Ella se pone celosa porque las hinchas se acercan, a veces me besan en la boca, ¿y qué hago? Soy débil. Pero mientras que ella no me vea entrando a un hotel o falte un día en la casa… porque yo nunca he faltado”, señaló tajante.