Melcochita estuvo como invitado en 'El valor de la verdad' y en la sexta pregunta, reveló un detalle casi desconocido de su vida: durante la grabación de un sketch para 'Risas y salsa', estuvo a punto de morir ahogado en una piscina de Lunahuaná. "Yo nadaba y los brazos no me daban (...) fuimos a hacer canotaje y me olvidé de amarrarme los zapatos de seguridad", aseguró el actor cómico, ante la sorpresa de Beto Ortiz.

En la misma explicación, el cantante y compositor peruano detalló que en la misma grabación se encontraba con Mónica Adaro y Sara Manrique, siendo esta última fundamental para salvarle la vida. "Me estaba ahogando, me empecé a dormir (…) no sé cómo fui al agua mansa y Sara Manrique me puso el remo ahí y subí a la lancha", acotó el cómico nacional.