Leonard León afirmó en redes sociales que las medidas de protección dictadas en su contra fueron retiradas y que los dos procesos iniciados por Karla Tarazona por presunta violencia familiar concluyeron sin hallazgos que lo involucren. En un video difundido a través de sus plataformas, sostuvo que ambos expedientes fueron archivados y que presentó pruebas para demostrar que no cometió actos de agresión.

Las denuncias por presunta violencia psicológica contra León fueron presentadas en 2022 por su expareja, quien lo señaló de haber afectado emocionalmente a sus hijos menores durante una llamada telefónica. La acusación fue formalizada en la comisaría de Santa Felicia, en La Molina, y dio inicio a un proceso judicial que incluyó medidas de protección dictadas por el Poder Judicial.

Leonard León afirma que se hizo justicia

León mencionó que los informes psicológicos practicados tanto a sus hijos como a Karla Tarazona no encontraron señales de daño emocional. "Lo dice el informe psicológico: no presenta afectación en relación a hechos de violencia por parte del denunciado", señaló en referencia al documento emitido por el especialista. También expresó que se sometió voluntariamente a terapia y que esa información fue considerada en el archivo del expediente. "Se ha probado con la verdad, se ha probado con pericia psicológica. Así que se hizo justicia", sostuvo durante su declaración.

El artista respondió a las declaraciones que en su momento emitió la conductora de 'Préndete'. Además, cuestionó la veracidad de los hechos narrados y lamentó haber sido denunciado con base en lo que considera afirmaciones infundadas. "Fueron hechos falsos que vulneraron mi libertad para defenderme", expresó.

Leonard León cuestiona las palabras de Karla Tarazona y afirma que el caso no ha cerrado

En esa línea, Leonard León también cuestionó las recientes declaraciones de Karla Tarazona, rechazando sus insinuaciones sobre supuestos beneficios otorgados por autoridades. "No puedes hablar de esa manera, no puedes ensuciar ni manchar la imagen de un organismo del Estado que se dedica a la investigación de los casos. ¿O piensas que me ayudaron? ¿O es un manotazo de ahogado? Porque parece que fuera un manotazo de ahogado, porque te he ganado en todas las instancias y eso parece que te duele", afirmó.

Más adelante, el cantante de cumbia dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones legales o declaraciones públicas en torno al caso. "Esto no termina aquí, esto todavía continúa. Nos vemos más adelante", puntualizó.