Karla Tarazona relató los momentos de angustia que vivió luego de recibir una llamada de Christian Domínguez, quien le informó que él y los integrantes de la Gran Orquesta Internacional habían sufrido un accidente la madrugada del 31 de julio en Pasco. Sin pensarlo dos veces, lo primero que se le ocurrió fue viajar hasta el lugar para asegurarse de que todos estuvieran bien.

“Yo recibí la llamada de Christian como a las 4:15 a. m. Me llamó por teléfono y me dijo que había sufrido un accidente. Inmediatamente, me levanté, agarré mi carro y le dije que estaba yendo para allá. Él me dijo que no vaya, pero yo soy así. Agarré mi carro y me demoré cuatro horas en llegar”, contó en una transmisión en vivo para 'Préndete', el programa que conduce junto Christian Domínguez.

Karla Tarazona cuenta su reacción al enterarse del accidente que sufrió Domínguez y sus compañeros de la orquesta

La conductora de 'Préndete' contó que lo único que quería era asegurarse de que todos estuvieran bien, por eso decidió viajar hasta el lugar del accidente: “Uno no está tranquila hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. He podido ver a los chicos, todos aún asustados, golpeados”.

Además, señaló que no es la primera vez que la Gran Orquesta Internacional sufre un accidente y reveló que, al llegar al lugar de los hechos, lo primero que hizo fue abrazar al cumbiambero. “Como no es la primera vez que pasamos por accidentes, tengo la cabeza fría. Lo único que quería era llegar al sitio y ver que las cosas estaban bien. Cuando llegué, lo único que hice fue abrazar a Christian”

“Igual en ese momento llamé a su familia, a su gente más cercana, porque yo sabía que el accidente iba a salir por todos lados; y antes que se mal informe, comencé a comunicarme con ellos para decirles que solo estaban golpeados. Tuve que controlar mucho los nervios”, agregó la conductora.

Christian Domínguez da detalles del accidente que enfrentó junto con los integrantes de la Gran Orquesta

Christian Domínguez y algunos miembros de la Gran Orquesta Internacional relataron los angustiosos momentos que vivieron tras el accidente ocurrido en Pasco. Según contaron, el momento se produjo cuando un vehículo invadió su carril y el conductor del bus realizó una maniobra para evitar el impacto. “Fue un accidente ocasionado por otra persona”, explicó el cantante.

En la reciente edición del programa ‘Préndete’, Domínguez dio más detalles sobre el dramático momento que vivieron dentro del vehículo. “Ese momento del accidente fue horroroso. Cuando pasó, todos estábamos dormidos, así que no sabíamos qué estaba pasando. Sentimos que caíamos en línea recta, pensábamos que era un precipicio y solo estábamos esperando llegar al suelo y colapsar”, narró con evidente conmoción. Afortunadamente, el hecho solo dejó golpes menores y el cantante agradeció la rápida asistencia de los transeúntes: “Gracias a los que se han parado a ayudar”.