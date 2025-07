Magaly Medina se molesta por error durante su emisión por Fiestas Patrias: "Como estamos de mal"

Durante la emisión del programa de Magaly Medina por Fiestas Patrias, la conductora dejó ver su molestia con su producción por un error en vivo. La conductora no dejó pasar el momento para criticar sobre el uso de la camiseta de la Selección Peruana de fútbol como símbolo de “patriotismo”, sobre todo en una celebración tan importante como el Aniversario de la Independencia.

Así, la popular ‘Urraca” reflexionó sobre cómo se ha popularizado el uso de la indumentaria deportiva para demostrar el orgullo y cariño nacional. “Cómo estamos de mal” fue como Magaly Medina sentenció la crítica en su espacio televisivo. Recordemos que la mayoría de los 'ampays' de la conductora tienen como protagonistas a los futbolistas y sus infidelidades, lo que genera más repudio por parte de ella.

¿Cómo le reclamó Magaly Medina a su producción por el error?

Durante la emisión de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora se percató que sus ‘urracos’ habían vestido a la icónica mascota de su programa con la camiseta de fútbol de la selección. Inició recalcando que el 28 de julio se festeja un aniversario patrio, no un partido. Asimismo, preguntó por quién era el responsable de este grave error.

“Creo que todos los grandes patriotas que nos dieron la libertad, los que alguna vez perdieron la vida en aras de la vida democrática que tenemos, se caerían otra vez de ‘patatuz’, al ver que para mis ‘urracos’, sinónimo de patriota, de peruano de corazón, es la camiseta de la selección. Ni siquiera una escarapela”, fue lo que comentó Medina.

¿Que pasó después del reclamo de Magaly Medina a su producción?

Finalmente, el momento no trascendió en el programa, ya que ocurrió al inicio y continuó con su desarrollo normal. Sin embargo, no pasó desapercibido para los cibernautas, que no dudaron en darle la razón a la conductora, o reaccionando con emojis de risa al reclamo de Magaly Medina a su producción.

Es bien conocida la tensa relación de Magaly Medina con los futbolistas, ya que la gran mayoría de sus ‘ampays’ tienen como protagonistas a los seleccionados. Por ello, la forma de ‘endiosar’ a los jugadores le molesta, considerando que, en muchos de los casos que expone, son personas que no merecerían dicha distinción.