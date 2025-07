Durante una reciente aparición en el podcast de Magaly Medina, el periodista Beto Ortiz sorprendió al hablar sobre su estilo de vida. En un diálogo distendido, el conductor confesó entre risas que, cuando viaja al extranjero, suele ser el 'sugar daddy' de los viajes, ya que es él quien cubre todos los gastos: "A veces viajo solo. (Tú eres como las chicas de Tulum, que siempre salen solas en las fotos). No, yo soy el que no sale en las fotos. El que paga todo y no aparece. El viejo Tulum", dijo entre bromas.

En su lado más personal, el conductor del programa de 'El Valor de la Verdad' ha confesado muchos secretos que lo envuelven como persona, en especial respecto a sus preferencias personales, dejando al descubierto aspectos poco conocidos de su intimidad.

Un estilo de vida que llama la atención a todo su entorno

Ortiz explicó que no lo piensa mucho cuando se trata de conocer nuevos destinos, pues considera que las experiencias turísticas son un escape de la rutina diaria: "Los viajes son lo único en lo que no me mido para gastar", señaló. Magaly, por su parte, coincidió con su pensamiento y añadió que también suele viajar cada vez que puede.

Las ganas de querer disfrutar del momento sin importar la edad de sus salientes

En medio de la conversación, Medina insinuó que Beto tiene preferencia por acompañantes jóvenes en sus travesías. No obstante, él aclaró que no necesariamente es así y recalcó que ha tenido relaciones con personas mayores. Para él, lo más importante es disfrutar la vida y las experiencias que esta ofrece: ''Estás siendo prejuiciosa. Me gustan más jóvenes pero en espíritu. He tenido una pareja mayor que yo'', declaró.

El objetivo de acabar con la universidad

Además, el famoso comunicador compartió que ha decidido regresar a las aulas universitarias para culminar la carrera de Comunicación ya que lo dejó inconclusa hace más de treinta años. Aunque ha logrado consolidarse en el medio sin un título profesional, reveló que solo le faltan entre seis y siete cursos para graduarse: ''¿Quién te ha contado eso?, eso es un secreto. Nadie lo sabe, pero tienes buenas siempre. Pasó una cosa curiosa: yo dejé la universidad, me faltan seis o siete cursos que lo dejé porque empecé a chambear pronto. La rectora de la universidad se comunicó conmigo y me invitaron a terminar'', contó.