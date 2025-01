Waldir Maqque y Lizeth Atoccsa celebraron seis meses de relación con un detalle que emocionó especial a sus seguidores. La tiktoker, conocida como LizethVlogs, compartió el romántico gesto que le preparó su novio, quien le expresó su gratitud por su paciencia y resaltó los momentos únicos que han vivido desde que iniciaron su relación.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para los influencers peruanos. A finales de 2024, enfrentaron polémica tras exigir la eliminación de un video en TikTok donde se les grabó besándose en un espacio público sin su consentimiento.

Waldir Maqque celebra 6 meses de relación con su novia Lizeth Atoccsa

El 5 de enero de 2025, Waldir Maqque, uno de los influencers más populares del Perú, sorprendió a su pareja Lizeth Atoccsa con un emotivo regalo en conmemoración de sus seis meses de relación. La joven influencer, quien acumula más de un millón de seguidores en TikTok, compartió con sus fans a través de una historia de Instagram el detalle recibido: un ramo de flores, chocolates y joyería, acompañados de una carta de amor y gratitud.

En la carta, el tiktoker escribió: “Lizeth, amor mío, hoy celebramos 6 meses de una hermosa historia que escribimos juntos. Cada día a tu lado ha sido un regalo lleno de risas, aprendizajes y momentos inolvidables. Gracias por tu amor, tu paciencia y por llenar mi vida de luz. Que este sea solo el comienzo de una eternidad juntos. Te amo con todo mi corazón”.

Por su parte, Lizeth Atoccsa no tardó en responder con un cariñoso mensaje en redes: “Feliz de cumplir un mes más con mi chico”, acompañado de una fotografía del regalo. La pareja, que confirmó su relación el pasado 29 de noviembre tras meses de especulaciones, sigue consolidándose como una de las favoritas en el mundo digital peruano.

Regalo de Waldir Maqque para Lizeth Atoccsa. Foto: Instagram

Lizeth Atoccsa y Waldir Maqque exigieron la eliminación del video grabado sin su autorización

Pese a la alegría que rodea su relación, los influencers también han enfrentado controversias. La pareja generó un intenso debate en redes sociales tras exigir la eliminación de un video publicado en TikTok donde se les ve besándose en la Plaza Mayor de Cusco. Ambos denunciaron que el contenido fue grabado y difundido sin su consentimiento, lo que, según afirmaron, pone en riesgo su privacidad.

“Necesitamos de su ayuda para reportar un video en TikTok. Nos han grabado sin nuestro consentimiento, se están generando muchos malentendidos”, manifestó Waldir Maqque en un video compartido en sus redes sociales. La influencer, por su parte, enfatizó: “Simplemente queremos que ese video desaparezca de TikTok, no nos gusta generar especulaciones”. Sin embargo, el material sigue disponible en la plataforma, generando un acalorado debate sobre los límites de la privacidad en espacios públicos.

Lizeth Atoccsa respondió a las críticas de los usuarios que cuestionaban su postura. A una usuaria que le preguntó: “¿Qué fue Lizeth, si eres persona pública y estás en la calle, cuál es tu problema?”, la influencer afirmó: “El problema es la gente que especula por un video de 5 segundos. Pero me acabo de dar cuenta que eso no tiene solución, así que no se puede hacer nada más que aprender de la situación”.