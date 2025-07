¡Respondió sin filtro! Tras las contundentes amenazas de Leslie Shaw y su novio, El Prefe, Chechito no se quedó callado y contraatacó con una respuesta cargada de ironía. "Me voy a mudar más cerca de donde vive", respondió con sarcasmo en pleno programa 'La noche habla', desatando una mezcla de risas y sorpresa entre los conductores.

El joven ícono de la música chicha, de 20 años, dejó clara su postura frente al enfrentamiento con su ahora examiga Shaw, el cual surgió a raíz de su participación en el polémico programa 'El valor de la verdad' de Beto Ortiz.

Chechito responde fuerte a Leslie Shaw y El Prefe

El popular intérprete de música chicha, cuyo nombre real es Sergio Romero, apareció en vivo en 'La noche habla' de Panamericana para defenderse de las amenazas lanzadas por Leslie Shaw y El Prefe. Consultado sobre las duras declaraciones de la cantante —quien le sugirió reforzar su seguridad y mudarse, pues su novio no se quedaría de brazos cruzados— Chechito respondió con ironía: aseguró que sus guardaespaldas ahora tienen sus propios guardaespaldas y que, incluso, está pensando en "mudarse más cerca" de donde vive Shaw.

En esa línea, los conductores se mostraron sorprendidos ante la contundencia de sus declaraciones. Sin embargo, el cantante prosiguió, dejando en claro que su respuesta no debía tomarse de forma literal, sino como una expresión irónica y una crítica al comportamiento de Leslie, el cual consideraron inapropiado, especialmente en el contexto de violencia que atraviesa actualmente el país.

"Sinceramente, no quiero provocar, pero es algo incómodo y molesto porque ustedes y todo el Perú lo sabe: hace poco hubo una marcha por la paz. Y venir de tu boca, salir a amenazar a alguien, creo que fue el peor error, y no porque yo lo diga. Creo que la mayoría respalda y comparte la misma idea que yo", declaró.

Chechito afirma que no tuvo un affaire con Leslie Shaw y revela qué pasó tras el polémico botón rojo de 'El valor de la verdad'

La polémica entre Chechito, Leslie Shaw y El Prefe gira en torno al momento en que los acompañantes del cantante de chicha impidieron que respondiera la pregunta sobre su presunto affaire con Shaw, accionando el botón rojo en 'El valor de la verdad' y dejando más dudas que certezas entre los espectadores.

Aunque ahora Chechito ha respaldado la versión de Leslie —quien aseguró que no ocurrió nada entre ellos— también reveló que, tras "salvarse" de responder en el programa de Beto Ortiz, mantuvo una comunicación directa con la cantante. Según contó, ella le pidió explicaciones en tono sereno, antes de hacer públicas sus amenazas en redes sociales.

"Yo le escribí, pero igual decidió hacer todo esto. Le escribí. Estábamos hablando y ella me habla de lo más normal. Por interno no me insulta, no me habla mal. Creo que hizo mal, se equivocó en la forma en la que habla". Al ser consultada si esta conversación la tuvo antes de las historias de Shaw, afirmó: (La publicación de las historias) fue antes, pero las quiso borrar y obviamente se hizo más largo".