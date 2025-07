Sergio Romero, más conocido como Chechito, ha vuelto al ojo público tras su participación en 'El valor de la verdad', donde evitó responder si tuvo o no un romance con la cantante Leslie Shaw. El silencio del cantante dejó en el aire lo sucedido y enfureció a Shaw con un video fulminante. Haciendo que el influencer George Rubin saliera en su defensa y generó una nueva polémica.

George Rubin desmintió algunas acusaciones de Leslie y, no solo negó que Chechito use ropa de imitación, sino que también denunció haber recibido amenazas del actual novio de Leslie, conocido como 'El Prefe'. “Dice que me va a pegar”, declaró en una entrevista, incómodo por la situación.

George Rubin defiende a Chechito y desmiente acusaciones de Leslie Shaw

En medio de los comentarios de Leslie Shaw en un video, quien calificó a Chechito como “mar****” por no aclarar su vínculo en televisión, el influencer George Rubin decidió intervenir públicamente. En sus declaraciones, aseguró que si bien en sus inicios el joven cantante vestía ropa falsificada, eso quedó en el pasado. “Al inicio Chechito usaba ropa falsa, pero ahora ya no. Hace poco fue a mi tienda y gastó más de 14 mil soles, todo original”, afirmó con firmeza.

Este testimonio surge como respuesta a los señalamientos de Shaw y tiene como objetivo limpiar la imagen del artista entre el público joven. Rubin, conocido en redes sociales por comercializar ropa de marca, se mostró molesto por las críticas y afirmó que todo lo que el cantante usa actualmente es original.

El respaldo de George Rubin no fue bien recibido por el entorno de Leslie Shaw. El influencer denunció que ha sido amenazado por 'El Prefe', actual pareja de la artista, luego de hacer públicos sus comentarios. “Dice que me va a pegar”, reveló, lo que aumenta la tensión entre ambas partes involucradas.