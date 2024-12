Anahí de Cárdenas anunció su embarazo en sus redes sociales, compartiendo los retos que enfrentó para lograr este anhelado sueño junto a su esposo, Elías. Después de haber superado una batalla contra el cáncer de mama y tras varios intentos fallidos de concebir, la actriz expresa su felicidad por esta nueva etapa en su vida y el difícil proceso que vivió.

Cabe señalar que en su video, Anahí de Cárdenas también reveló que tuvo dos pérdidas antes de finalmente quedar embarazada este año. Por ello, la actriz decidió sincerarse con sus seguidores sobre este difícil proceso que vivió para estar en la dulce espera.

Anahí de Cárdenas brindó detalles de su embarazo

Desde que Anahí de Cárdenas compartió la noticia de su embarazo en sus redes sociales, numerosos seguidores han indagado sobre su experiencia para concebir, luego de haber enfrentado un diagnóstico de cáncer de mama hace algunos años. En un video subido en su plataforma de TikTok, la actriz expuso el arduo proceso que vivió junto a su esposo, Elías, destacando los retos y emociones que marcaron su camino hacia la maternidad.

“Yo congelé (mis óvulos) en 2019, justo antes de que me diera cáncer; fue de pura casualidad que los haya congelado. En octubre de 2023, algunos de ustedes saben que salí embarazada, perdimos al bebé a comienzos de enero y me tuvieron que hacer un legrado. Luego, volví a salir embarazada a los 40 días; 60 días, fue un embarazo bioquímico y no prosperó”, señaló al inicio.

Después de enfrentar dos pérdidas, Anahí de Cárdenas y su pareja optaron por tomarse un tiempo para enfocarse en su deseo de ser padres. Así, decidieron esperar hasta junio de este año para retomar sus intentos de concebir.

“Una vez que empezó mi vida normalmente, decidimos volver a intentarlo a mediados de junio. Lo intentamos en junio, julio, agosto y en septiembre; yo ya estaba harta, quería estar embarazada ya. Fui al doctor para hacer los embriones, Elías dejó su muestra, hicimos todo el proceso, descongelé mis óvulos”, añadió al respecto.

¿Realizó algún procedimiento para quedar embarazada?

Por otro lado, Anahí de Cárdenas reveló que se encontraba en la etapa de fecundación de embriones cuando decidió realizarse una prueba de embarazo, la cual resultó positiva. Actualmente, la actriz cuenta con tres embriones fecundados, los cuales podría utilizar en el futuro.

Anahí de Cárdeas anuncia que está embaraza. Foto: Instagram

“El día que se estaban haciendo los embriones, me tenía que venir la regla y dije: ‘no vaya a ser’. Entonces me hice la prueba de embarazo y estaba embarazada. Ahora resulta que tengo tres embriones congelados, dos mujeres y un hombre, aparte de la criatura que llevo adentro. No fue tratamiento, fue casi tratamiento, pero no lo fue”, concluyó en su video.