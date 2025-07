Anahí de Cárdenas se convirtió en madre por primera vez el jueves 26 de junio de este año, tras dar a luz al pequeño Emile, fruto de su relación con su esposo, Elías Maya. Sin embargo, la popular actriz había anunciado que enfrentó complicaciones durante y después del parto, ya que tuvo que someterse a una cesárea de emergencia debido a que el bebé hizo sus necesidades dentro del útero.

Días después, Anahí compartió que atravesaba problemas de salud tras el nacimiento de su hijo. Aseguró que experimentó un dolor físico intenso, incluso mayor al que sintió cuando le extirparon un seno durante su tratamiento contra el cáncer. “Cada vez que toso siento que me descoso. Es un suplicio”, contó días atrás.

Pese a todo, Anahí de Cárdenas reapareció recientemente e hizo una sensible confesión que resume el duro proceso que vivió para convertirse en madre a los 42 años. “Mi parto no fue fácil. De hecho, no fue como yo lo esperaba. Pero así es la vida, y estoy ok con eso”, escribió en su cuenta oficial de Instagram adjuntando una serie de imágenes con su bebé recién nacido y siendo atendida por médicos.

Anahí de Cárdenas se pronuncia tras cesárea de emergencia

La actriz de series, novelas y películas peruanas, Anahí de Cárdenas ya se encuentra en su hogar junto a su bebé Emile y su esposo Elías Maya. Continúa recuperándose tras la cesárea de emergencia y las complicaciones que enfrentó luego del parto. A pesar de todo confesó que no imaginó que este proceso sería tan difícil, pero decidió documentarlo todo en video.

“Una maravillosa decisión fue documentar el parto. Si bien las cosas no salieron como esperaba, tener registro de eso impredecible fue también un gran acierto. Dicen que las mujeres nos olvidamos de nuestros partos, que el cerebro produce algún químico que hace que olvidemos el dolor, la frustración, el mal rato, todo para poder hacerlo nuevamente. Porque, quién en su sano juicio se sometería a tanto dolor voluntariamente. La naturaleza es muy sabia”, compartió Anahí.

Publicación de Anahí de Cárdenas. Foto: Instagram.

Luego, dedicó un conmovedor mensaje a su hijo Emile Maya de Cárdenas. “Yo me quiero acordar para siempre como llegaste al mundo bebo, pisando fuerte, haciendo una entrada triunfal. Así espero que vivas tu vida. Con ímpetu, con fuerza, con determinación. Sales porque sales, al toro por las astas. Como tu madre. Te amo, Emile”, concluyó la también influencer.

Famosos reaccionaron a confesión de Anahí de Cárdenas tras dar a luz

Amigos y colegas del médico artístico de Anahí de Cárdenas le mostraron todo su apoyo a la actriz luego de la confesión hecha en sus redes sociales, tras convertirse en madre por primera vez. Muchos destacaron su valentía y la felicitaron por superar un proceso tan difícil.

Brenda Carvalho comentó: “Que hermoso”, mientras que Mónica Sánchez dijo: “Abrazos hermosa y lo mejor para esta nueva etapa. Pisando fuerte! Como se debe”. La miss Perú, Karla Bacigalupo, no se quedó tampoco atrás: “Valiente y guerrera, te quiero mucho, te mereces todo y más. Emite bienvenido te estamos esperando”. El actor Ismael La Rosa también se pronunció: “Woow, que belleza. Dios los bendiga y llene siempre de luz, amor y sonrisas”, fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió la actriz peruana.