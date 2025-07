Flavia Laos aclara polémica por comentario despectivo sobre el pisco: “Soy amante de los chilcanos”

Flavia Laos salió al frente para aclarar el comentario despectivo que hizo sobre el pisco durante una conversación con el streamer Diealis, en medio de su fiesta de cumpleaños el último fin de semana. Como se recuerda, en el video viral se escucha a la cantante decir: “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?”, lo que generó una ola de críticas en su contra.

En una reciente aparición en el programa 'Ponte en la cola', la también actriz y cantante se refirió al tema y recalcó que no tuvo mala intención. Además, enfatizó su aprecio por la bebida nacional: “Soy amante del pisco sour y de los chilcanos, fui la primera en decir que pongan pisco en mi cumple”, aseguró.

Flavia Laos hace mea culpa tras comentarios desafortunado

Al ser consultada sobre el motivo de su polémico comentario, Flavia Laos no pudo contener la risa y respondió con naturalidad: “¡No sé! Creo que me había tomado como cinco y me dijeron cambia a whisky”, expresó, dejando en claro que se trató de una broma espontánea entre amigos.

La expareja de Austin Palao aseguró que en ningún momento tuvo la intención de menospreciar la bebida nacional. “Pudo sonar mal, pero fue cero en ese sentido”, aclaró. Aun así, reconoció que su elección de palabras fue poco acertada. “Yo cuando sé que la cag**, la cag**. Es un comentario fuerte, la gente lo puede tomar como que yo estaba siendo despectiva con el pisco, pero la verdad es que sí me gusta”, afirmó.

Flavia Laos anuncia medidas legales contra Alexandra Méndez

Por otro lado, Flavia Laos reveló que sus abogados ya están tomando las medidas correspondientes en contra de Alexandra Méndez, mejor conocida como 'La Chama'. La exchica reality dejó en claro que no permitirá que se siga manchando su reputación, luego que la venezolana la acusara de supuestamente haber consumido sustancias.

“Lo estoy llevando ya por el lado legal. Mis abogados están viendo todo porque tengo un límite. Está bien que me digan cosas, y a veces me callo, pero lo que se ha dicho de mí ya es demasiado”, sentenció. Además, negó que las declaraciones de Méndez tengan algún fundamento.