Flavia Laos vuelve a estar en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que lanza un comentario despectivo sobre el pisco, bebida emblema del Perú. La frase fue pronunciada durante un evento público en el que conversaba con Diealis, un reconocido streamer nacional y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas que aún no cesa.

El fragmento fue compartido por el periodista Samuel Suárez, a través de su cuenta de 'Instarándula', y en él se escucha a la artista decir: "¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?"*. La reacción fue inmediata, no solo entre los usuarios en redes, sino también por el propio creador de contenidos de espectáculos, quienes consideraron desafortunada y ofensiva su comparación.

Flavia Laos y su despectivo comentario sobre el pisco

Durante una conversación con Diealis, Flavia Laos lanzó una expresión que muchos calificaron como una falta de respeto hacia un producto que forma parte de la identidad cultural del país. Su comentario: “¿Quieres un whisky caro o un pisco de m**?”*, fue difundido por el creador de 'Instarándula', Samuel Suárez, quien no ocultó su malestar por lo dicho por la joven actriz.

"Pésima la comparación. Dime que hay otra parte. No hay forma de justificar esa expresión", expuso Suárez en sus historias de Instagram. Afirmó también que, si bien cada persona puede tener preferencias personales, no es correcto utilizar términos ofensivos para referirse a productos nacionales, especialmente cuando se es una figura pública.

El periodista hizo hincapié en que Flavia Laos, al tener una creciente proyección internacional, debe cuidar más sus palabras. "Flavia, al ser una peruana que está triunfando, expresarse así de un producto bandera, no es adecuado. ¡Qué horrible expresión! No me gusta nada", señaló, sumándose así al rechazo generalizado que el comentario generó entre miles de seguidores.