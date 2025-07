El 21 de julio, Majo Parodi, hermana de Patricio Parodi se pronunció sobre la relación de la exintegrante de 'Esto es guerra', Luciana Fuster, con el artista colombiano Juan Morelli. La influencer comentó al respecto durante su intervención en el programa 'Amor y fuego'.

En la entrevista, el reportero le preguntó sobre las críticas que Fuster ha recibido, particularmente sobre la percepción de que no habría respetado el luto al comenzar rápidamente una nueva relación.

La hermana de Patricio Parodi y su reacción sobre nueva relación de Luciana Fuster

Ante esta consulta, Majo Parodi reaccionó con un gesto de 'cerrar la boca' y dejó en claro que no desea involucrarse en la situación. Precisó que ya había hablado con Fuster previamente y que la exMiss Grand International sabe cuál es su opinión al respecto. "Ahí no me quiero meter. Yo hablé con ella cuando pasó eso. Ya sabe lo que pienso", remarcó.

Finalmente, cuando el reportero le preguntó si consideraba que la situación estuvo bien o mal. Majo respondió que no le corresponde a ella juzgar a ninguno de los dos, ya que cada persona actúa según lo que cree correcto. "Ninguna de las dos. Cada persona actúa de la manera que cree correcta", puntualizó.

¿Cómo nació el amor entre Luciana Fuster y Juan Morelli?

Los rumores sobre el romance entre Luciana Fuster y Juan Morelli surgieron en noviembre de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos en la alfombra roja de los Latin Grammy, poco después de que la peruana anunciara el fin de su relación con Patricio Parodi.

A pesar de intercambiar mensajes cariñosos y ser captados juntos en varias ocasiones, no fue hasta enero de 2025, durante el 26° cumpleaños de Fuster, que el colombiano oficializó su relación con un emotivo mensaje. "Feliz cumpleaños, chiquita. Te mereces todo lo bonito del mundo. Gracias por darme el placer de caminar contigo, cambiaste todo". La respuesta de Fuster fue clara: "Gracias a ti por hacer este y todos mis días tan especiales".