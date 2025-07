En medio de los constantes rumores sobre un supuesto romance oculto entre Rosángela Espinoza y Patricio Parodi, ambos integrantes de 'Esto es guerra' dieron sus respectivas versiones ante las cámaras de 'América espectáculos'. La popular 'Chica selfie' sorprendió al afirmar que Patricio le sonríe y le coquetea cada vez que le habla; sin embargo, el guerrero fue tajante al negar cualquier tipo de acercamiento con ella, lanzando una contundente frase que rápidamente se viralizó: "Que no se emocione".

Estas declaraciones llegan luego de que en redes sociales cobrara fuerza la teoría de una posible cercanía sentimental entre ambos, alimentada por antiguos comentarios de Rosángela, quien confesó que en el pasado sintió atracción por Parodi. No obstante, la influencer aclaró que actualmente ya no tiene sentimientos por él, aunque admitió que los gestos del chico reality podrían prestarse a malas interpretaciones.

Patricio Parodi descarta romance con Rosángela Espinoza

Luego de que Rosángela Espinoza insinuara que Patricio Parodi le coqueteaba cada vez que intercambiaban palabras, el integrante de 'Esto es guerra' no dudó en aclarar públicamente su postura. Frente a las cámaras de 'América espectáculos', el chico reality descartó por completo cualquier intento de conquista y atribuyó la situación a un malentendido: “No pasa absolutamente nada, le gusta chacotear y cuando me presto a su chacota, ella después se la cree”, afirmó el capitán de 'La nueva generación'.

Patricio fue aún más enfático al señalar que sus interacciones con Rosángela no tienen ninguna connotación romántica, sino que forman parte del ambiente de camaradería del programa. “Que aprenda a diferenciar cuando es broma y chacota, y eso, nada más. Es una broma entre compañeros, que no se emocione, que no se emocione, tranquila Rous”, expresó, dejando claro que, desde su perspectiva, no existe ningún tipo de interés sentimental y que todo habría sido una interpretación errónea por parte de su compañera.

Rosángela Espinoza 'echa' a Patricio Parodi

Antes de que Patricio Parodi negara cualquier coqueteo, Rosángela Espinoza ya había encendido la polémica al lanzar una serie de declaraciones que avivaron los rumores sobre una supuesta tensión romántica entre ambos. La chica reality afirmó que, cada vez que se acerca a Parodi, él reacciona de manera particular: "A la gente le encanta el chisme, el morbo (...) yo soy sincera, soy una persona directa (...) yo siento que cuando me acerco a Patricio Parodi, él me mira y se sonríe. No sé si lo hace para ponerme nerviosa (...)", comentó con una sonrisa pícara.

Pero eso no fue todo. Rosángela fue más allá y señaló que nunca había notado ese lado coqueto en el guerrero, lo que, según ella, podría deberse a que antes siempre estaba en una relación. "Es muy coqueto, nunca lo había visto así o será porque antes paraba con novia. Yo le digo 'ponte serio, seriedad'. A mí me da risa su carita", agregó entre risas.