Luciana Fuster y Juan Morelli atraviesan uno de los mejores momentos de su relación, tras oficializar su romance a inicios de este año. La Miss Grand International 2023 suele presumir al músico colombiano en sus historias de Instagram, donde se muestran muy cariñosos; sin embargo, esta vez la peruana compartió su emoción al revelar que fue sorprendida por su pareja con tremendo regaló que la dejó en shock.

“(Juan Morelli) me sacó de la casa, yo no tenía ni idea a dónde íbamos, estacionamos en un parque y me dijo ‘espérame un rato’ y se apareció de pronto con esta bolsa, demasiada caleta. Desde hace días venía yo diciendo ‘quiero esto, no sé dónde conseguir… Labubu”, relató la modelo, mientras mostraba el popular muñeco que se ha vuelto viral y que muchos desean tener.

Luciana Fuster expone a Juan Morelli tras sorpresa: “¿Por qué eres así?”

Tras recibir el muñeco ‘Labubu’, Luciana Fuster no podía creerlo y ‘lloró’ de felicidad al tener no uno, sino dos de ellos en sus manos. Luego, la influencer se recostó sobre Juan Morelli, quien le dio un tierno beso en la frente.

“¡Lloro! ¿Por qué eres así? Traté de buscar en todos lados, no estaban, no habían, quería que me lleguen ya. ¡Me encontraron Labubu”, relataba muy emocionada la exchica reality. Este emotivo momento fue compartido por la reina de belleza en sus historias de Instagram, dejando en evidencia que su amor por el músico colombiano sigue creciendo con el correr de los meses.