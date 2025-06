Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, rompió su silencio tras la controversia que generó la renuncia de su sucesora Rachel Gupta. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la peruana compartió su experiencia en el certamen y dejó clara su postura, desmarcándose de las graves acusaciones que surgieron en los últimos días.

La polémica se encendió el pasado 28 de mayo, cuando Rachel Gupta, Miss Grand India y ganadora del certamen 2024, anunció públicamente su renuncia. En su declaración, denunció presunto abuso psicológico, presión física excesiva e incumplimiento de acuerdos por parte de la organización de Miss Grand International. Su testimonio ha sacudido el mundo de los certámenes de belleza y ha generado diversas reacciones entre exreinas y seguidores del concurso.

Luciana Fuster se pronuncia tras escándalo del Miss Grand International

A pocos días de entregar la corona a su sucesora, Luciana Fuster compartió su opinión en redes sociales sobre las denuncias contra la organización de Miss Grand International, hablando desde su experiencia como reina, aunque sin referirse directamente a Rachel Gupta.

Mensaje de Luciana Fuster. Foto: instagram

"Es muy delicado y no se debe tocar con la ligereza que mucha gente lo está haciendo", comentó en una historia de Instagram. "Me entristece la cantidad de comentarios y opiniones que se tejen alrededor, sobre todo de personas tan ajenas a lo que se vive dentro de un reinado", añadió.

La modelo peruana fue enfática al decir que hablaba desde su vivencia personal y que, en su caso, su reinado fue resultado de un esfuerzo compartido, pues lo asumió como un trabajo. “Les hablo desde lo personal porque solo yo conozco a fondo lo que viví y, por lo tanto, solo yo podría contar mi historia. Yo no solo fui a ganar la corona, fui a trabajar, como ha sido mi costumbre siempre. A mi entender, ningún reinado está para facilitarnos todo ni para resolvernos la vida, sino que se trata de un trabajo en conjunto con las organizaciones”.

Para cerrar, Luciana Fuster expresó gratitud hacia quienes la acompañaron en su proceso. “Como siempre y en cada experiencia que he tenido en mi vida, tengo mucho agradecimiento a ambas organizaciones, MGI y MG Perú. Con ambas hemos trabajado satisfactoriamente y me quedo feliz con lo que me han dado. Guardo lo positivo”, sentenció.

Luciana Fuster respalda al Miss Grand International en medio de controversia

En su extenso comunicado, Luciana Fuster también dirigió unas palabras a Nawat Itsaragrisil, presidente del Miss Grand International, a quien agradeció por el respaldo recibido durante su reinado. “Papá Nawat, gracias por hacer posible todas las experiencias vividas y por valorar mi maravilloso reinado. Son los mejores, los quiero”, escribió la peruana.

Asimismo, volvió a referirse a Teresa Chaivisut, directora del concurso, con quien ya había tenido una muestra de apoyo en redes. “Mami Teresa, como te dije, fuiste un gran apoyo para mí en cada momento, siempre motivándome y tratándome con mucho amor”, expresó Fuster, destacando nuevamente la cercanía que mantienen.

Finalmente, Luciana decidió dar por cerrado el tema, señalando que no ofrecerá más declaraciones al respecto. “Es lo único que diré, espero que entiendan y respeten”, sentenció.