La influencer Majo Parodi se pronunció sobre los rumores de un posible romance entre su hermano Patricio Parodi y Rosángela Espinoza, quienes han generado comentarios por su cercanía en el programa ‘Esto es guerra’. En una reciente entrevista, la popular ‘Chica selfie’ confesó que, en el pasado, sintió atracción por el streamer.

Durante una conversación con ‘América hoy’, realizada en la fiesta de su excuñada Flavia Laos, Majo comentó que tanto ella como su hermana Mafer son bastante exigentes con las parejas de su hermano. “Tienen que pasar nuestra aceptación”, expresó en tono juguetón, dejando claro que Rosángela tendría que ganarse su confianza primero.

¿Hermana de Patricio no aprueba a Rosángela Espinoza?

Majo Parodi no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que Rosángela Espinoza había confesado sentirse atraída por su hermano Patricio Parodi. La influencer reaccionó en tono divertido al ser consultada sobre su actitud como hermana y si se considera celosa. “A veces, dependiendo, evalúo de pies a cabeza. Hago mi escáner visual y ahí puedo destilar mi veneno”, comentó entre risas, dejando en claro que no deja pasar desapercibido a quien se acerca a su hermano.

Cuando le preguntaron directamente qué opinaba de Rosángela, Majo fue honesta y explicó que no la conoce lo suficiente como para emitir un juicio. “Es que no la he tratado, no la conozco, la habré visto el año pasado una vez”, señaló. Además, al hablar de la personalidad de su hermano, no dudó en describirlo de esta manera: “Ese chico es así, es un payaso, pero está bien, que salga con quien tenga que salir, con varias chicas... pero no le crean mucho”, lanzó con picardía.

Finalmente, al ser consultada sobre si es complicado conquistar a los Parodi, Majo reconoció que no es tarea fácil. Explicó que tanto ella como su hermana Mafer son muy protectoras con su hermano Patricio, por lo que cualquier persona que se acerque sentimentalmente a él deberá primero ganarse su aprobación.