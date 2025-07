La exconductora de 'Al sexto día', Olenka Zimmermann, sorprendió al anunciar su incursión en la política como candidata al Congreso de la República para las elecciones de 2026. En una reciente entrevista, confirmó que liderará la lista parlamentaria del partido Avanza País en la región Callao. "Ni en mis sueños más locos imaginé entrar en política", confesó la presentadora de 55 años, calificando esta decisión como una nueva etapa en su vida profesional.

Reconocida por su trayectoria en el entretenimiento, Zimmermann presentó los ejes de su campaña al Congreso, centrados en la protección de la familia, la defensa de los derechos de la mujer y, especialmente, la niñez a través del acceso a cultura, educación y deporte.

Olenka Zimmermann se lanza como candidata al Congreso del Perú

La noticia fue revelada en una entrevista para 'Cosas', en la que la ahora aspirante al Congreso del Perú manifestó su preocupación por lo que considera una manipulación ideológica en las aulas escolares, promovida, según manifiesta, por ciertos sectores políticos y organizaciones no gubernamentales. "Los niños están perdidos en la historia. Defienden con toda su energía lo que no se debe defender", afirmó Olenka Zimmermann.

La DJ continuó expresando su preocupación por lo que considera una distorsión sistemática de la historia nacional en espacios educativos. "Hay que mejorar, mira lo que pasó con este chico, Capitán Perú (influencer Rafael Aita), que no lo dejaron entrar a San Marcos a contar la verdad de la historia. Ahí hay una mano negra que está cambiándola poco a poco", advirtió.

Según Zimmermann, esta tendencia podría derivar en una generación que idealice a grupos violentos. "Vamos a terminar con una generación que va a decir que Sendero Luminoso era un grupo de guerrilleros chéveres, los Robin Hood de Perú", aseveró.

¿Por qué Olenka Zimmermann postulará al Congreso por el Callao?

Olenka Zimmermann destacó el fuerte sentido de comunidad que siente en el Callao, describiéndolo como un lugar pequeño pero unificado y siempre alerta frente a los problemas cotidianos. La candidata no ocultó el cariño que le guarda a la ciudad portuaria, donde vivió parte de su niñez, y aprovechó para compartir una emotiva reflexión sobre esos años.

"Tuve la infancia más linda del mundo. No fue una infancia de lujos, sino de armonía y seguridad, y eso quiero agradecerlo de alguna manera", expresó, según declaraciones recogidas por Cosas, al rememorar sus días en el tradicional barrio de Chucuito.

La candidata al Congreso por Avanza País en el Callao también lanzó un fuerte mensaje sobre la inseguridad que azota a la zona, afirmando que la delincuencia está dirigida desde redes internacionales. Sin embargo, también cuestionó el rol de las instituciones al declarar: "La Policía los atrapa todos los días y al día siguiente están sueltos". En ese sentido, no dudó en señalar directamente al Ministerio de Justicia como uno de los focos del problema. "Es una mafia que quiere la ruina del país. No les importa nada, solo ganar dinero, y temen que con el próximo gobierno eso ya no les funcione", aseveró.