Alejandra Baigorria, conocida como la ‘Gringa de Gamarra’, salió en defensa de la tiktoker Zully tras los comentarios ofensivos que recibió por parte de Carlos Cacho en el programa 'América hoy', donde el estilista cuestionó su apariencia mostrando su 'antes y después'. En una transmisión en Kick, desde su salón de belleza, la empresaria aseguró que las críticas de Cacho se debían a que la streamer no asistió a su centro estético. “Pero es que ya su salón está fuera de tendencia”, declaró.

Por su parte, la influencer se mostró sorprendida por los comentarios de Carlos Cacho y explicó que en algún momento él la invitó a su salón de belleza, pero no respondió el mensaje porque no se percató. Ante esta aclaración, Alejandra Baigorria volvió a pronunciarse y lanzó una contundente respuesta: “Pues porque no estás en tendencia, no te responde (…) la próxima vez, si quieres opinar, zapatero a tus zapatos”.

Alejandra Baigorria manda fuerte mensaje a Carlos Cacho tras ofensivo comentario a Zully

Alejandra Baigorria no se quedó callada y arremetió contra Carlos Cacho, asegurando que el estilista estaría intentando colgarse de la fama de la tiktoker Zully para recuperar notoriedad. “Cuando uno está muerto, enterrado, ya nadie se acuerda de ti, ni por tu trabajo, ni por nada, porque simplemente ya no estás ranqueado en nada. ¿Qué haces? ¿Lo que está haciendo él?”, expresó la empresaria. Además, recordó que no es la primera vez que el estilista lanza comentarios ofensivos, pues también la atacó en el pasado durante su matrimonio, con palabras que, según dijo, fueron humillantes.

La empresaria también insinuó que la actitud de Cacho responde a un tema personal, ya que Zully no habría respondido una invitación que él le hizo para acudir a su salón de belleza. “La verdad, lo que quiere hacer ahora es chancarte a ti, que estás en una manera supertop y claro, como no has ido a su salón, se ha picado”, comentó con firmeza.

Tiktoker Zully revela que paga 1.000 soles por un cuarto en la casa del streamer Diealis

Un clip viralizado en TikTok, extraído de una transmisión en vivo en Kick, mostró a la tiktoker Zully conversando con sus seguidores sobre su situación actual de vivienda. La influencer reveló que actualmente vive en la casa del padre del streamer Diealis, ubicada en el distrito limeño de Surco, donde alquila un cuarto por S/1.000 mensuales. Aunque señaló que desea mudarse, confesó que le ha resultado complicado encontrar un lugar adecuado.

En otra transmisión, Zully comentó que la mudanza le generó cierta incomodidad al principio, especialmente al salir a la calle, pues sentía que era observada con más frecuencia que en su anterior vecindario. Pese a ello, afirmó haberse adaptado, aunque sigue evaluando opciones para mudarse a un espacio que le brinde mayor privacidad. “A veces me pregunto cuánto valdrá una casa... un departamento será como S/4.000 y una casa S/10.000?”, dijo entre risas durante la conversación.