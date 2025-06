Daniela Cilloniz reveló detalles sobre una deuda pendiente con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, que data de hace varios años, cuando el exfutbolista mantenía su polémica relación con Tilsa Lozano. En una entrevista con Trome, la exconductora explicó que la fuerte suma que le debe proviene de una estadía en el resort Wakama, ubicado en Chincha, propiedad de Cilloniz, donde Vargas y Lozano pasaron un fin de semana.

Según Daniela, la estadía de la pareja en el resort no fue tranquila, ya que dejaron la habitación en malas condiciones. Cilloniz sorprendió al compartir estos detalles, revelando un nuevo episodio del vínculo clandestino entre Vargas y Tilsa, que se sabe duró entre 2010 y 2013.

La deuda del ‘Loco’ Vargas con Daniela Cilloniz

Durante la conversación, Daniela Cilloniz explicó el origen de la deuda del ‘Loco’ Vargas, que surgió después de que el exfutbolista pasara un fin de semana junto a Tilsa Lozano en su hotel en Chincha. Según la periodista, un incidente en la habitación dejó el mobiliario dañado. "Se fue a Wakama con Tilsa, su pareja en ese momento, y bueno, estaba tan emocionado que me rompió la cama y el colchón", afirmó.

Según las declaraciones de Daniela al medio citado, la deuda asciende a un colchón King Rosen y la tarima, lo que equivale a aproximadamente 500 dólares, cantidad que nunca fue saldada. “Al menos que me invite una parrilla ahora que hace el podcast ‘Las parrillas del Loco’ y vamos saldando la deuda”, comentó con sentido del humor.

Además, Daniela Cilloniz recordó que fue durante ese fin de semana que terminó su amistad con Tilsa Lozano. La recordada Miss colita se había molestado cuando vio que Cilloniz anotó el número del ‘Loco’ Vargas. "El ‘Loco’, después de romper la cama, regresó a Lima, Tilsa se quedó, ella estaba en la ducha, él la llamó, vi su teléfono y lo apunté. Ella se molestó y nos distanciamos por más de tres años, hasta que finalmente volví a recuperar su amistad", dijo la expanelista de 'Enemigos públicos'.

Tilsa Lozano asegura que fue engañada durante su relación con el 'Loco' Vargas

Tilsa Lozano estuvo frente a Darinka Ramírez tras su participación en 'El valor de la verdad', donde la madre de la hija de Jefferson Farfán relató cómo el trato del futbolista la confundía, ya que él no quería oficializar la relación pero se quedaba a dormir con ella.

Lejos de empatizar, la conductora de 'Esta noche' recordó su propia relación con Juan Manuel Vargas y aseguró que, a diferencia de Darinka, ella sí había sido engañada por el entonces futbolista. "Yo he estado en tu lugar, he sido la mujer engañada muchas veces... pero creo que él no te mintió. Yo me ilusioné, a mí me engañaron, me decían que me amaban, que me querían", comentó la exmodelo.