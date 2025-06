El exfutbolista peruano Juan Manuel Vargas compartió una anécdota reveladora sobre su paso por la Fiorentina, donde un técnico campeón de Italia lo confrontó por su bajo rendimiento. La historia fue contada en su programa de YouTube, 'La Parrilla del Loco'.

Vargas, quien dejó una huella imborrable en el fútbol europeo, relató cómo su confianza excesiva lo llevó a una situación complicada con el entrenador Vincenzo Montella. A pesar de su talento, el ‘Loco’ tuvo que enfrentar las consecuencias de no mantener su nivel de juego, lo que lo llevó a ser cedido al Génova.

Juan Vargas recordó la vez que DT de Fiorentina lo insultó

Durante su programa, el exdefensa recordó cómo el DT italiano, al inicio de su gestión, le aseguró que sería un jugador clave en su once titular. Sin embargo, tras un periodo de inactividad y falta de compromiso, el técnico decidió cederlo al Génova. “Los primeros 15 días no te vi, no me ha gustado y hablé con los dirigentes para que te presten”, le dijo el estratega, lo que dejó a Vargas sorprendido.

Después de su etapa en Génova, Vargas volvió a Fiorentina con otra actitud y mayor compromiso. No obstante, el técnico italiano le reprochó haber desaprovechado su oportunidad: “¿Por qué no hiciste lo mismo desde el primer día que te lo dije? Eres un idiota”, le dijo Montella. Vargas tomó esas palabras con madurez y reconoció el valor de la sinceridad en el deporte

¿Cómo le fue a Juan Vargas en la Fiorentina?

La temporada 2013/2014 fue clave para Vargas, quien se consolidó como un jugador fundamental en el equipo. Con 31 partidos y 6 goles, su desempeño ayudó a Fiorentina a posicionarse entre los mejores de la Serie A y a clasificar a la Europa League. Su contribución como lateral o volante por izquierda fue vital para el sistema ofensivo del equipo.