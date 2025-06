La entrevista de Tilsa Lozano a Darinka Ramírez encendió la polémica en 'La noche habla'. La reciente emisión del programa, conducido por Lozano, fue uno de los momentos más comentados de la semana tras la conversación con la madre de la última hija de Jefferson Farfán. Lo que comenzó como una charla sobre la relación de Darinka con el exfutbolista terminó en un tenso cruce, donde Tilsa afirmó haber sido engañada por el 'Loco' Vargas durante su vínculo clandestino.

Darinka Ramírez relató que vivió una relación confusa con Jefferson Farfán, pese a que él aseguraba no querer algo serio. "Él me dijo que había sido claro conmigo, pero a la vez era confuso porque seguía pendiente de mí, me llamaba, estaba atrás", comentó. Además, aseguró haber atravesado una fuerte depresión postparto mientras era madre primeriza, situación que la llevó a sentirse vulnerable ante los gestos de la 'Foquita'.

Tilsa Lozano y su tenso momento con Darinka Ramírez

Lejos de mostrar total empatía, Tilsa Lozano recordó su mediático romance con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, asegurando que, a diferencia del caso de Darinka, ella sí fue engañada por el futbolista: "Yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió. Yo me ilusioné, a mí me engañaron, a mí me decían que me amaban, que me querían", señaló la exmodelo.

Las declaraciones generaron incomodidad en Darinka Ramírez, quien admitió sentirse confundida por el trato que recibió de Farfán, quien seguía frecuentando su casa pese a afirmar que no quería formalizar una relación.

Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano

La conductora Magaly Medina reaccionó desde 'Magaly TV, la firme', criticando duramente a Tilsa Lozano por compararse con Darinka Ramírez: "¿Engañada dice? ¿Y Blanca, la esposa del ‘Loco’ Vargas, qué fue entonces? Ella fue la que fue humillada públicamente, y Tilsa la tercera en esa historia", afirmó.

La 'Urraca' de espectáculos cuestionó la “frescura” de Tilsa por intentar cuestionar los sentimientos de la influencer, olvidando su rol en un triángulo amoroso que afectó a una familia. "Se olvida que esa historia tenía tres protagonistas... y ahora se pone de ejemplo, increíble", agregó Medina con dureza.