'Yo soy' causa furor entre los televidentes con el anuncio de su esperado regreso tras tres años fuera del aire. El exitoso formato de Latina volverá con una renovada propuesta que incluirá cambios en el jurado y nuevas sorpresas. Desde su estreno en 2012, el programa se convirtió en un fenómeno de la televisión peruana gracias a su apuesta por la imitación musical y su vitrina para talentos emergentes.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

César Osorio, recordado por su imitación de Axl Rose, reapareció tiempo atrás para lanzar serias acusaciones contra el programa. El cantante peruano denunció en una entrevista un presunto favoritismo dentro del set de 'Yo soy', además de revelar detalles inéditos sobre lo que, según él, ocurría tras cámaras con el equipo de producción y los jurados.

Imitador de Axl Rose rompe el silencio y revela sorprendentes detalles de 'Yo soy'

César Osorio, el recordado imitador de Axl Rose, reveló detalles impactantes sobre su experiencia en 'Yo soy' durante una entrevista con La República. El cantante explicó que su regreso en 2021 tenía que ver con exponer lo que él considera un manejo parcializado dentro del programa. “Para dejar en evidencia públicamente lo que yo creo que (existe) es favoritismo, que —según pienso— vienen manejando hace buen tiempo. Se ha podido ver en presentaciones en las cuales muchos artistas han superado, de lejos, la interpretación de Carlos Burga”, declaró. Asimismo, criticó duramente la forma en que los jurados calificaban: “Cómo puede ser posible que un jurado venga y diga: ‘Axl, todo muy bien solo te faltó energía, no me convenció por la energía’. En cambio, a Burga le dijeron prácticamente que toda la canción la cantó mal, pero Mauri al final le dice: ‘Pero no te preocupes porque el final que hiciste fue espectacular y me convenció’”.

El intérprete peruano también apuntó contra la producción y los contratos del programa, alegando condiciones desfavorables y poco equitativas para los artistas. “Yo no regresaba porque no me aceptaban nada (remuneración, viáticos) y yo necesitaba algo a mi favor. El contrato siempre ha sido totalmente desequilibrado, como se diría en criollo: abusivo”, señaló. Además, cuestionó la falta de apoyo a los imitadores fuera del set: “La necesidad que tiene el artista por la falta de apoyo mediático, entonces a muchos no les queda otra que aceptar”.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de 'Yo soy'?

Hasta el momento, no hay una fecha oficial para el inicio de la nueva temporada de 'Yo soy', pero forma parte del plan de Latina para lanzar diversos programas y contenidos, los cuales comenzarían a estrenarse a partir del 25 de junio.