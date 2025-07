Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre recibieron en el set de ‘Amor y fuego’ a Rosario Sasieta, abogada de Pamela López. Durante la entrevista, la jurista reveló que la trujillana está exigiendo a Christian Cueva, padre de sus tres hijos, la suma de S/60.000 mensuales por concepto de manutención.

Al escuchar la cifra, ‘Peluchín’ quedó en shock y no podía creer lo que oía: “¿60.000?”, preguntó sorprendido el presentador, pensando que había escuchado mal. Sin embargo, la abogada le confirmó que esa era la suma que solicitaban al futbolista. “Si, señor, que en dólares sería algo de 20.000, incluyendo todo”, precisó.

Rosario Sasieta aclara si Pamela López también debe aportar económicamente para sus hijos

Cuando le preguntaron a Rosario Sasieta si Pamela López, como empresaria, animadora e influencer, también debería aportar parte de sus ingresos para la manutención de sus tres hijos, la abogada dio a entender que ya lo hace. Además, explicó que su patrocinada no cuenta con un sueldo fijo mensual, a diferencia de Christian Cueva.

“Pamela López no tiene un sueldo fijo, a diferencia de Cueva. Hoy se va a Chimbote por trabajo y al día siguiente puede no tener ingreso. Eso lo que ella gana los fines de semana, no es siempre, eso le sirve para sus hijos, ya que Cueva no está abonando nada, salvo el pago del colegio de los menores”, acotó.