Christian Cueva vive un momento complicado en Ecuador. Emelec cayó 2-0 ante LDU por la fecha 20 de la LigaPro y volvió a meterse en el cuadrangular del descenso. 'Aladino' no pudo terminar el compromiso, ya que su DT decidió reemplazarlo por Juan Ruiz a los 56 minutos. A partir de ello, la prensa ecuatoriano empezó los rumores sobre una posible salida del volante peruano del Bombillo. En medio de este panorama, el propio futbolista decidió romper su silencio.

En principio, explicó que su sustitución se debió a que tenía problemas en la zona lumbar. Por ello, su técnico decidió retirarlo del terreno de juego. Asimismo, aclaró que no pasa por su cabeza irse de Emelec, ya que está comprometido con lograr el objetivo a final de temporada.

Christian Cueva contesta si deja Emelec tras crisis

En conversación con la prensa de Ecuador, Cueva dejó en claro que quiere continuar en Emelec. Además, considera que debe retribuir todo el cariño que le ha brindado la hinchada, el club y sus compañeros en el terreno de juego.

"Yo estoy en Emelec, estoy agradecido de estar aquí. Mi cabeza está metida en Emelec y vine con un solo objetivo que quiero cumplirlo. 100% azul, no es porque quiero vender humo, nunca he sido así ni nada. Cuando uno siente el cariño de personas, el ambiente, compañeros, hinchadas, es así como nace el cariño. Uno va pasando por equipos pero el cariño también me pasó así con Sao Paulo", declaró.

Christian Cueva contó por qué fue sustituido en el Emelec vs LDU

En la misma entrevista, Cueva mencionó que siempre va a estar dispuesto a dar todo de sí para ayudar a Emelec. Sin embargo, en el encuentro ante LDU, se le fue imposible terminar los 90 minutos porque tuvo una molestia.

"Son decisiones del entrenador, siempre estoy a disposición y a dar lo mejor para cuando nos toque jugar. Siempre apoyar al compañer. Son finales que tenemos, hay que ganar porque Emelec es un equipo que tiene que ganar siempre. Solamente fue una molestia en el lumbar, pero ya estamos bien. Mi cambio fue por precaución y ahora a seguir porque viene un partido muy importante y decisivo", comentó.

"Para serte honesto, enfrentamos a un equipo bueno, con jugadores de jerarquía, experiencia. Al final lo que cambia mucho es eso, lo que LDU tiene. Sentí que los primeros quince minutos nos plantamos bien, aunque creo que el penal cambio todo. Igual siento que el equipo está levantando de a pocos", finalizó.