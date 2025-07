El domingo 13 de julio, la exintegrante de 'Combate', Macarena Gastaldo, participó en el programa de 'El valor de la verdad', transmitido a las 10.00 p. m. por Panamericana Televisión y conducido por Beto Ortiz. Durante su intervención, la modelo compartió detalles inéditos sobre su vida personal, abordando temas relacionados con su interacción con seleccionados peruanos, así como un deportista argentino en particular.

En esa edición, Gastaldo logró superar una serie de preguntas, lo que le permitió llevarse el premio mayor de S/ 50.000. Entre sus revelaciones, destacó su encuentro con los futbolistas Gianluca Lapadula y Luis Advíncula. Con relación al futbolista del combinado argentino, la influencer explicó cómo comenzó su comunicación con él, señalando que no lo conocía previamente y que el acercamiento se dio a través de las redes sociales. Asimismo, respondió a preguntas sobre otros personajes de la farándula.

Macarena Gastaldo, ¿quién es el futbolista argentino campeón del mundo la afanó?

En la última emisión del programa 'El valor de la verdad', el presentador de televisión, Beto Ortiz, preguntó a Macarena Gastaldo: "¿Te afanó por redes el futbolista argentino Nicolás Otamendi?". La creadora de contenido para adultos respondió afirmativamente, y el detector de mentiras confirmó que su respuesta era cierta. Gastado explicó que el contacto ocurrió en 2015, pero precisó que no conocía a Otamendi en ese momento.

"Era 2015, pero no sabía quién era él. Futbolista de la selección argentina que en ese momento estaba más chico. No tenía tanto el 'boom' como hasta ahora. Está de moda ahora". precisó.

La comunicación se dio a través de Instagram, donde ambos intercambiaron algunos mensajes. Gastaldo destacó que la interacción fue breve y no pasó de los intercambios en redes sociales. Según su relato, la comunicación se cortó tiempo después y nunca llegó a tener una relación más allá de los mensajes. Adicionalmente, la exintegrante de 'Combate', remarcó que nunca conoció personalmente a Otamendi, ya que en ese entonces ella residía en Perú.

"(...) La comunicación se cortó. Un saludito, cosas van y vienen. Nunca lo vi además porque yo estaba en Perú. Él ni sé donde estaba en ese momento. Solo intercambiamos 'hola', '¿como estás?' y me decía que estaba linda. No nos pedimos celular. No pasó a mayores con él", manifestó.

"Me escribió y hablamos un poco por instagram, pero nunca llegamos a nada, yo estaba viviendo en Perú. Estaba en 'Combate'. Me acuerdo que estaba Coco Maggio como conductor y le pregunté 'Coco, ¿quién Nicolás Otamendi?' Y me dijo que es futbolista de la selección argentina que jugó la final con Messi", agregó.