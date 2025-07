La modelo argentina y exchica reality, Macarena Gastaldo, sorprendió al público durante su participación en el programa 'El valor de la verdad' al revelar que mantuvo una relación sentimental con el futbolista peruano Luis Advíncula. Pero eso no fue todo: también confesó que llegaron a vivir juntos en España, cuando el jugador militaba en un club europeo.

Durante una de las preguntas del programa, la también influencer no dudó en contar detalles sobre este episodio de su vida, el cual —según indicó — guarda con mucho cariño. “Sí, tuve algo con Advíncula. Vivimos juntos en España por un tiempo. Me pareció muy bonito”, expresó con una sonrisa.

Macarena vivió en España con Luis Advíncula

Beto Ortiz lanzó la pregunta diecisiete a Macarena en 'El valor de la verdad' y le cuestionó: "Te fuiste a vivir a España con Luis Advíncula". La respuesta de Gastaldo fue afirmativa, “Sí, me fui a vivir a España. Estuve como un mes y medio”.

"Él se mudó primero a España por fichar con un equipo allá y luego yo fui después. Fue muy linda esa etapa. Tengo buenos recuerdos", confesó la modelo. Sin embargo, el entrevistador quiso conocer más cómo llegó a ese punto en su vida para mudarse con el futbolista peruano y cómo inició sus conversaciones.

“Yo me había lastimado en 'Esto es guerra' y me escribió por WhatsApp o por Instagram, no recuerdo bien, pero creo que fue por WhatsApp. Le acepté el fisioterapeuta que me recomendó, y al final, él arregló todo con el chico que iba a verme. Me pareció bonito su gesto”, reveló la modelo.

Aunque evitó profundizar en los motivos por los que la relación no prosperó, Macarena destacó que guarda buenos recuerdos de su tiempo con el lateral derecho de la selección peruana.

“Empezamos a hablar más, que cómo estás con tu lesión, el programa, eso, lo otro… comenzamos a hablar mucho más... Me gustaba muchísimo, como me conversaba”, mencionó en el programa de Beto.

La confesión generó revuelo en redes sociales, donde los fans no tardaron en comentar sobre este romance que había pasado desapercibido para la opinión pública. Algunos usuarios recordaron que, durante ese periodo, Advíncula jugaba en clubes de La Liga española y que la modelo también residía en Europa por motivos laborales.