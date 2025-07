Durante su participación en 'El valor de la verdad', la modelo argentina Macarena Gastaldo compartió un testimonio muy personal sobre lo que considera una traición por parte de la modelo Paula Manzanal. La relación entre ambas, alguna vez cercana, se fracturó luego de un episodio televisado que la marcó profundamente. “Nos dijimos de todo. Le dije que era una pu**. Me arrepiento de algunas cosas que dije en el pasado. Tengo el valor de la amistad muy marcado, pero en este mundo (farándula) la gente es muy falsa”, expresó.

Según su relato, todo se intensificó cuando Paula apareció en el programa de Magaly Medina y emitió comentarios que, según Macarena, la hicieron quedar mal públicamente. “Ella se sentó en el programa de Magaly y dijo: ‘Macarena no viajó, porque a ella no la quieren en ese grupo’. Cuando escuché eso, quedé con cara de póker. Me estaba haciendo quedar mal. Eso me molestó”, contó. Lo que más le dolió, aseguró, fue que esos comentarios venían de alguien que consideraba su amiga, una persona a la que había apoyado en momentos difíciles.

Macarena Gastaldo se sintió traicionada por Paula Manzanal tras declaraciones falsas en TV nacional

Macarena resaltó que los valores de la amistad son importantes para ella, y por eso le afectó tanto lo sucedido. “Yo tengo los valores de la amistad muy marcados y en este mundo de la farándula la gente es muy falsa. Me parecía buena chica dentro de todo, pero lo que escribí con la mano lo borré con el codo”, lamentó. En esa misma línea, aclaró que la versión que dio Paula no correspondía con la realidad, pues su ausencia en el viaje mencionado no se debió a un rechazo del grupo, sino a que estaba en Colombia con amigos.

La modelo se mostró visiblemente afectada al recordar el momento en que vio la entrevista de Manzanal en televisión nacional. “Yo miré la entrevista y me quedé con cara de póker. Mi amiga, a la que yo he consolado, a la que yo le he dado el hombro, ¿me está diciendo eso en televisión nacional? Eso molestó mucho”, insistió.

Macarena Gastaldo y Paula Manzanal rompieron su amistad tras una dura pelea en conferencia de prensa

El conflicto entre ambas llegó incluso a una conferencia de prensa, donde se enfrentaron directamente. “Hubo una conferencia de prensa y nos dijimos cosas horribles”, recordó. Lo que parecía una amistad sólida terminó en una confrontación dolorosa que marcó un antes y un después en su vínculo.

Finalmente, Macarena reflexionó sobre el impacto emocional que tuvo esta experiencia en su vida. “Después, cuando me puse a ver, claramente sí me quedé nerviosa porque éramos amigas y ahora tratarnos así. Te ciega el momento de frustración del tema de la amistad”, dijo.