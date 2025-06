El empate entre Boca Juniors y Benfica por la primera fecha del Mundial de Clubes tuvo un final caliente. Más allá de las jugadas polémicas y la expulsión registrada en los 90 minutos, un episodio que llamó a atención de los aficionados fue la pelea entre el defensor Nicolás Otamendi y el porteo Agustín Marchesín, quienes discutieron apenas finalizó el encuentro.

El defensor de 37 años, quien decretó la igualdad de los portugueses y se acercó a conversar con los árbitros al culminar el partido, fue interrumpido por el portero xeneize. Este suceso generó un careo entre ambos personajes.

La pelea entre Otamendi y Marchesín

A Otamendi no le gustó nada que Marchesín pasara por su delante recriminándole algo y no dudó en enfrentarlo. “Cerrá el orto, hablás una banda desde que jugás en Boca”, fue la respuesta que expresó el experimentado zaguero de 37 años en el campo de juego del Hard Rock Stadium.

Sin embargo, el cruce no quedó ahí, pues el campeón del mundo fue a buscar al arquero de Boca tras escuchar sus palabras. El central terminó empujándolo y sus demás compañeros tuvieron que intervenir.

Otamendi le responde a los hinchas de Boca Juniors

El gol de Nicolás Otamendi ante Boca Juniros generó mucha polémica en suelo argentino. Luego de registrar el 2-2, el central festejó frente a los aficionados del elenco xeneize, un suceso que generó una serie de reclamos por parte de sus rivales.

"Es el folklore del fútbol argentino, creo que todo el partido me silbaron (...). Se dio que yo tenga que meter el gol. Me voy muy feliz. Lo grité como grito todos los goles que me toca convertir", explicó el referente de la selección argentina sobre su festejo.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors?

El próximo partido de Boca Juniors en este Mundial de Clubes 2025 será el choque ante Bayern Múnich, por la fecha 2 del grupo C, el viernes 20 de junio a las 8.00 p. m. (hora peruana).