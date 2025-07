Macarena Gastaldo se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', donde expuso distintos pasajes de su vida en Perú. La modelo argentina sorprendió al revelar detalles de su corto 'romanse' con el jugador de fútbol, Luis Advíncula, con quien confesó haber tenido una buena relación. "Tengo los mejores recuerdos", comentó.

La pregunta 16 en 'EVDLV'; ¿Le fuiste infiel a tu expareja con Luis Advíncula?, Gastaldo afirmó que sí le fue infiel a su entonces pareja con el deportista actual jugador del club Boca Junior, Luis Advíncula. "Me dejaba ser", comentó.

Macarena Gastaldo fue infiel a su ex con Luis Advíncula: "Es muy alegre"

La modelo argentina comentó que tuvo con Luis Advíncula tuvo los mejores recuerdos y que además es muy caballero. "De Luis tengo los mejores recuerdos, es un muy buen chico, muy caballero", afirmó. Además, también resaltó que es muy divertido y que siempre la dejó ser. "Es un chico que me dejaba ser, era muy alegre y no parecía como de acá, siempre le entraba a la joda".

Macarena y Advíncula viajaron a España

Además, durante la emisión de 'El valor de la verdad', Macarena expuso detalles del viaje a España que tuvo con el jugador de fútbol. "Creo que fui un mes, no me acuerdo, ya estaba con él acá. Yo estaba en 'Esto es guerra', me lesioné, me desgarré el muslo, y me escribió por WhatsApp, recomendándome un fisioterapeuta que era su amigo. A la hora que le quise pagar al chico me dijo que ya lo había arreglado. Me pareció bonito su gesto. Así empezó", comentó la modelo.

Incluso, detalló que se 'enganchó' con Advíncula debido a la química que ambos tenían. "Empezamos a hablar hasta que me di cuenta que me gustaba porque su forma de ser era muy respetuoso. Me fui enganchando y creo que fue de parte de ambos. Él estaba acá hasta que se tenía que ir a España. Él se fue primero y yo fui después. Fue muy linda esa etapa, tengo muy lindos recuerdos", declaró sobre el inicio de su relación con Advíncula".