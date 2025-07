Durante su participación en el programa 'El valor de la verdad', la modelo Macarena Gastaldo relató un episodio estremecedor que involucró al futbolista colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors. En su testimonio, reveló que fue víctima de un presunto intento de abuso tras haber compartido una reunión con él y algunas amigas. “Jugaba en Boca Juniors, pero no tenía idea de quién era él. Después me contaron que tenía denuncias. En una reunión yo estaba tomando algo suave, hablando con él y con mi amiga. Pero de la nada, olvidé todo y me dicen que estaba yo hablando con él y me desaparezco”, comenzó diciendo, dejando entrever la gravedad de lo ocurrido.

La situación tomó un giro alarmante cuando sus amigas le contaron que la habían encontrado en una habitación junto a Villa, en circunstancias comprometedoras. “Mis amigas me cuentan que me encontraron en un cuarto y que él me estaba besando el cuello. Mi amiga me encuentra, me agarra y me lleva en un taxi. Algo me pusieron en el trago, porque no me acordaba de nada”, expresó. Su relato generó impacto, ya que anteriormente el futbolista ya había sido denunciado por otras mujeres.

Macarena Gastaldo revela que Sebastián Villa la drogó y que desconocía sus denuncias por violación y violencia

Macarena confesó que no estaba al tanto de los antecedentes de Villa y que nadie le advirtió sobre las acusaciones que pesaban sobre él. “Se olvidaron de darme algunos detalles, se olvidaron de decirme que tenía denuncias por violación y violencia doméstica”, señaló. En su relato, también compartió los fragmentos de memoria que logró rescatar: “Tengo el recuerdo de que estaba hablando con él. Mi amiga me empieza a buscar y dice que yo estaba en el sillón y que él estaba arriba de mí dándome besos en el cuello, y mi amiga se quedó con esa imagen, pero yo no recuerdo nada”.

Tras enterarse de lo ocurrido, Gastaldo experimentó un fuerte impacto emocional. “Al día siguiente me cuenta todo lo que pasó y me quedé en shock. Me pudo haber pasado algo peor. Gracias a Dios, no me pasó nada”, comentó con alivio. Además, reveló que, pese a que Villa afirmó públicamente no conocerla, ella le escribió para confrontarlo. “Él dice que no me conoce, pero yo le escribí diciéndole que no me parecía lo que había dicho. Esto no me suma ni nada”, aseguró, dejando claro que no buscaba fama ni exposición mediática con su denuncia.

Macarena Gastaldo confesó que no denunció por miedo y vergüenza, pero luego se arrepintió y pidió alzar la voz

En un acto de honestidad, la modelo admitió que no denunció el hecho en su momento por miedo y vergüenza. “No lo denuncié por boluda. Debí hacerlo, pero me dio miedo escribirle y preguntarle lo que pasó. No quería que se enteren ni que mis papás piensen mal”, reveló, mostrando la carga emocional que muchas mujeres enfrentan en situaciones similares. El miedo al juicio social, incluso por parte de seres queridos, fue determinante en su decisión de guardar silencio inicialmente.

Finalmente, Macarena cerró su testimonio con un mensaje potente y valiente dirigido a otras mujeres que hayan atravesado experiencias parecidas. “Después de lo que pasó, me arrepentí por no haberlo denunciado. No nos tenemos que callar, ni dejar que nadie nos calle. Hay que hablar, salir al frente y hacer lo que corresponde”, declaró.