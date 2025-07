Carlos Venegas Velarde, mejor conocido en redes sociales como Chiquiwilo, se tomó con humor la furiosa crítica de Magaly Medina, quien lo cuestionó por utilizar su imagen en una llamativa estrategia publicitaria para promocionar su show ‘¿Tú quieres show?’, y crear un chat falso en el que la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ supuestamente confirmaba su asistencia al espectáculo.

Tras la molestia de la periodista, el conocido youtuber publicó un video en el que interpretó una parodia de ‘Obsesión’ de Aventura como respuesta. “No puedo, tengo show, ¡no me querelle, por favor! No es televisión, lo que usted ve se llama humor. Una publicación (otra vez está perdiendo el control), es un trend de TikTok. Y ahora me querella, ya me cag* el show”, cantó en tono sarcástico.

Chiquiwilo lanza respuesta a Magaly Medina por crítica a su show

A través de sus historias de Instagram, Chiquiwilo se dirigió a las personas que creyeron que el chat con Magaly Medina era real, y señaló que aún hay quienes no comprenden el humor que circula en internet. “Siempre digo que cuando entren al internet, deben conocer el internet. Yo quiero pedir disculpas a todas mis señitos de 50 años para arriba que piensan que es verdad. Es un trend de Instagram, hay que relajarnos un poquito”, comentó el youtuber.

Sus declaraciones llegaron luego de que Magaly Medina utilizara sus redes sociales para decir que jamás iría a su show y acusarlo de usar su imagen para engañar al público. “La imagen que ustedes están viendo es de un streamer conocido como Chiquiwilo. Yo no entiendo por qué está haciendo esta publicidad engañosa, de repente para tratar de llevar gente a su show. Pero eso es algo que no se hace, porque no puedes utilizar una noticia fake. No puedes intentar engañar al público para atraer espectadores. Si quieres trabajar, trabaja. Si quieres facturar, factura”, reclamó la popular ‘Urraca’, visiblemente indignada.

¿Qué dice el chat falso entre Magaly Medina y el youtuber Chiquiwilo?

El youtuber Chiquiwilo desató la polémica tras publicar en sus redes sociales una imagen que simulaba ser una conversación con Magaly Medina. En la captura, la conductora supuestamente le escribía: “Hola Chiquiwilo, no suelo hacer estas cosas porque realmente me parecen innecesarias y ridículas. Sin embargo, mi equipo de producción me ha informado que sigues usando tu 'Chikifono'. Me gustaría ir a tu show de mañana y bailarlo juntos”. Como parte de la broma, el influencer respondió: “Te separo dos asientos adelante ¡Queréllame!”

Aunque en la descripción del post de Chiquiwilo dejó en claro que se trataba de una estrategia ficticia para impulsar la venta de entradas, el contenido no fue bien recibido por la 'Urraca'. “¡Queréllame, Magaly! No señores, no irá Magaly. Ya quisiera yo, pero te la creíste, ¿verdad? He tenido que recurrir a esto para vender las últimas 120 entradas. Nos vemos este 12 de julio. Entradas en Joinnus”, escribió el youtuber, anticipando el revuelo que causaría su broma.