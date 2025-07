La reconocida cantante criolla Eva Ayllón ha vuelto a captar la atención de sus seguidores, esta vez con un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. Horas después de conmoverse y estar al borde de las lágrimas con una romántica 'pedida de mano' —en la que participó su hijo mayor, Carlos Ayllón, y su equipo de músicos como cómplices—, la artista sorprendió al compartir una profunda reflexión: "El amor no lastima". Estas palabras, cargadas de significado, han generado diversas reacciones entre sus seguidores.

El impactante momento, ocurrido el pasado 7 de julio, fue registrado en un video que Eva Ayllón publicó en sus redes sociales, mostrando una escena íntima y llena de complicidad. El mensaje llega en un contexto personal complejo, marcado por el reciente distanciamiento con su otro hijo, Francisco, con quien mantiene una relación tensa desde que decidió no asistir a su boda en mayo.

Eva Ayllón y el emotivo mensaje que compartió en redes

Tras la conmovedora escena vivida durante la romántica 'pedida de mano', Eva Ayllón no tardó en expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales. La cantante publicó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje que ha calado hondo entre sus seguidores: "El amor no lastima, lo que lastima son las personas que no saben amar". Esta frase, que acompaña un breve pero significativo audio de la canción 'Renacer', ha sido interpretada por muchos como una reflexión personal de la artista sobre sus experiencias de vida y relaciones, tanto familiares como sentimentales.

Eva Ayllón y su emotivo mensaje.

Además del mensaje, Eva también compartió fragmentos de sus ensayos junto a su grupo de músicos, con quienes se prepara para su próximo show programado para el 19 de julio. En los clips se puede ver a la intérprete llena de energía, cantando y sonriendo junto a su equipo, lo que refleja una etapa de reconexión emocional y profesional.