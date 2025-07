Eva Ayllón rompió su silencio durante el podcast de Magaly Medina y brindo su opinión sobre el incidente legal entre su hijo menor y Natalia Málaga. El conflicto inició en marzo de 2024, cuando Francisco García Ayllón denunció a la exvoleybolista por dañar su auto con un objeto punzocortante. Según comentó el hijo de la cantante criolla, los perjuicios a su vehículo fueron valorados entre S/2.000.

Ahora, Eva Ayllón confesó que pese a que su hijo le avisó que iba a interponer la denuncia contra Natalia Málaga y que no se involucraría en la pelea entre ambos, no ve a Francisco desde el incidente. Este distanciamiento quedó en evidencia luego de que la cantante criolla no asistiera a su boda.

Eva Ayllón revela que no ve a su hijo desde enfrentamiento con Natalia Málaga

En una conversación con Magaly Medina, la conductora de espectáculos le preguntó a Eva Ayllón el motivo de su ausencia en la boda de su hijo menor, esto después de la disputa legal que viene enfrentando con la exvoleybolista Natalia Málaga. Ante ello, la cantante sorprendió al confesar que no estaba enterada de que su hijo iba a contraer matrimonio hasta que le llegó la invitación por WhatsApp, y que está distanciada de él desde hace casi un año.

"No fui invitada para entregarlo (al altar) A mí solo me llegó una invitación vía WhastApp con una foto diciéndome, obviamente, que podía llegar sola. Y hace mucho tiempo que yo no ando sola. Yo no veo a mi hijo desde setiembre del año pasado", explicó.

Este distanciamiento coincidiría con la fecha en la que Francisco García Ayllón inició las acciones legales contra la exentrenadora de la selección peruana de volley.

Eva Ayllón pide a su hijo Francisco que se disculpe

Tras esta revelación, la intérprete de "Le dije a papá" indicó que la relación entre ambos podría mejorar siempre y cuando su hijo se disculpara, ya que esto le ha causado un daño emocional.

"Yo lo que necesito es que mi hijo entienda el daño emocional que me ha hecho. Todo puede mejorarse cuando el empiece pidiendo disculpas porque de todas maneras lo que él ha hecho me ha afectado a mí (...) Yo no lo crie así", explicó.