Francisco García, expareja de la cantante Eva Ayllón, se pronunció luego de las declaraciones de la artista, quien aseguró que él no creyó en su embarazo y que tardó más de 20 años en reconocer a su hijo. En un enlace telefónico con el programa 'Amor y fuego', García precisó que las palabras de Ayllón incluían "una verdad incompleta" y añadió que, aunque es cierto que hubo un período de separación entre él y su hijo, las razones detrás de esta situación no han sido reveladas, pero lo hará en un futuro.

“Sí, es verdad, hubo un tiempo en el que no he estado con él, eso es cierto, pero las causas de eso no han sido expuestas y van a ser expuestas”, precisó.

Por otro lado, García fue consultado sobre la supuesta duda que Eva Ayllón expresó respecto a su paternidad. En respuesta, García aclaró que tampoco lo hizo y que la versión presentada no era la correcta. Además, explicó que fue él quien solicitó la prueba de ADN, la cual fue aceptada por su hijo, y que, tras realizarse hace algunos años, la relación con su hijo ha mejorado considerablemente.

“La prueba de ADN yo se lo pedí a Francisco, él aceptó y eso se ha hecho hace unos años. A partir de eso, he tenido una excelente relación con él, de padre e hijo”, acotó.

Francisco García sobre su paternidad: "Una verdad incompleta"

Francisco García reveló que no pensó que fuera estéril, sino que las pruebas médicas le generaron incertidumbre sobre la posibilidad de tener un hijo. “No es que yo pensaba (que era estéril), sino que tenía un montón de pruebas médicas”, remarcó.

En cuanto al proceso de aceptar la paternidad, García señaló que esperó 21 años para hacerlo, debido a que inicialmente no contaban con pruebas de ADN que confirmaran su paternidad. Adicionalmente, explicó que la relación con su hijo no fluía de manera cercana en ese entonces. Fue solo cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad y pudo tomar sus propias decisiones que se dio el momento adecuado para asumir la paternidad.

“Bueno, en principio no había ADN acá y tampoco fluía la relación. Se dio en el momento que se tenía que dar. Cuando él ya tenía la mayoría de edad y él podía decidir por su propia cuenta”, concluyó.

¿Quién es Francisco García, expareja de Eva Ayllón?

Francisco García Silva, conocido como Paco García, es un reconocido productor y compositor peruano. Desde joven mostró su pasión por el arte, lo que le llevó a estudiar Literatura y ganar varios premios.