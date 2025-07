En la pregunta 6 de 'El valor de la verdad', Antonio Pavón sorprendió a todos al confesar por primera vez que mantuvo un breve romance con la periodista Alexandra Horler. Esto se dio luego de que el torero español terminara su romance con Sheyla Rojas y aseguró que, en aquel momento, se sentía listo para iniciar un nuevo amorío. "Era una chica seria. Ahí sí fui en serio (...) Era la conductora del noticiero, hablábamos de fútbol", expresó el exchico reality.

"Tengo que confesarte que para mí sí fue un verdadero romance, con las otras (chicas). Sentí algo muy especial por Alexandra, es una chica muy seria. No venía de ningún reality, de ningún show, era la conductora del noticiero, también hacía la sección de deportes. Era una profesional", fueron las palabras de halago que utilizó Pavón para describir a la comunicadora de 40 años que próximamente se convertirá en madre por primera vez.

Antonio Pavón revela detalles de su romance con Alexandra Horler

"Compartíamos trabajo en el canal, entonces, muchas veces coincidíamos en los pasillos y me parecía una chica totalmente guapa y seria, que era algo que me llamaba la atención y era otro reto", expresó Antonio Pavón en 'El valor de la verdad', además de revelar que esta vez, a diferencia de su 'táctica' de conquista con otras chicas, fue "en serio".

"Podíamos tener una conversación alturada, no era cualquier conversación. Compartíamos con algunos amigos y me llamaba la atención de Alexandra que sabía hablar de fútbol más que cualquier hombre en cualquier reunión. Me parecía simpático, divertido, la fantasía de muchos", agregó Antonio Pavón.

Asimismo, Pavón Galán afirmó que si bien llegó a sentir algo más allá de lo especial por Alexandra Horler, esto no duró mucho tiempo. "Duró unos meses, pocos, fue algo serio o yo por lo menos lo sentí serio. No le saqué la vuelta, no me dio tiempo", agregó el torero en 'El valor de la verdad'.