Bruno Agostini estuvo presente en 'El valor de la verdad' el domingo 29 de junio, donde hizo una desgarradora confesión sobre una de las etapas más dolorosas de su vida: su separación de una mujer que lo dejó por un multimillonario. El modelo español, visiblemente afectado, reveló que vivió esta experiencia entre los 23 y 24 años, y no ocultó su indignación al recordar ese momento.

El nombre de la mujer sería Catalina, figura que ha generado revuelo en los últimos días tras ser mencionada por Bruno Agostini en el programa de Beto Ortiz. Aunque se conoce poco sobre ella, su decisión de abandonar al exchico reality por una vida de lujos ha captado la atención del público.

¿Quién es la exexposa que dejó a Bruno Agostini por un multimillonario?

Catalina es el nombre de la mujer que marcó uno de los momentos más duros en la vida de Bruno Agostini. Se casaron en 2008, pero se conoce muy poco sobre ella y sobre cuánto tiempo duró su relación. Lo que sí reveló el modelo español en 'El valor de la verdad' fue que su entonces pareja lo abandonó para irse con un multimillonario. “Ella quiso volver, pero ya no”, expresó, dejando claro que aquella traición le dejó una herida profunda.

Bruno Agostini relató que todo terminó tras una fuerte discusión con Catalina, momento que marcó el inicio de su separación. También confesó que, a pesar del daño, esperó hasta el final que ella le pidiera volver a casa, especialmente porque él atravesaba una difícil situación económica y no tenía dónde quedarse.

Catalina y Bruno Agostini

Bruno Agostini conmovido con su triste confesión de su exesposa Catalina

Bruno Agostini se mostró conmovido al recordar este difícil episodio de su vida. “Me quedé en un parque, con frío y la maleta agarrada muy cerca. Empecé a hacerme un montón de preguntas, que la vida es una porquería, que la gente no te valora (…) me dolió mucho lo que hizo esa mujer. Dije 'no puede ser, la mujer con la que me he casado permite que yo esté tirado en la calle'”, expresó durante su participación en 'El valor de la verdad'.