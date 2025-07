Este domingo 6 de julio, Antonio Pavón será el protagonista de una nueva edición de ‘El valor de la verdad’, donde revelará episodios poco conocidos de su vida sentimental. En el primer adelanto del programa, se aprecia al extorero visiblemente nervioso mientras responde sobre una posible infidelidad a Sheyla Rojas, madre de su hijo, con la modelo Andrea San Martín.

En el fragmento publicado en redes sociales, Pavón comparte detalles de un supuesto encuentro íntimo con la exchica reality, así como de un sentimiento más profundo que habría surgido entre ambos. “Sí, sí. Me subí encima del mueble, le hice el salto del tigre, le hice de todo, empecé a sentir amor”, afirmó. Estas declaraciones llevaron a Beto Ortiz a preguntarle si, entonces, no se había enamorado de Sheyla, dejando la respuesta en suspenso. Este momento ha avivado aún más las especulaciones sobre lo que el español podría revelar en esta potente edición del programa.

Antonio Pavón revela posible 'affaire' con Zorro Zupe y más confesiones

Además de una supuesta infidelidad con Andrea San Martín, Antonio Pavón impactará al revelar si tuvo un 'affaire' con Ricardo Zúñiga, el popular ‘Zorro Zupe’. En el avance del programa ‘El valor de la verdad’, el ex de Sheyla Rojas asegura que vivió su etapa de soltero con desenfreno. “Eso fue una noche de juerga, lujuria y... Mi etapa de soltero la he disfrutado muchísimo, las he vivido…”, dijo el español con una sonrisa, mostrándose muy relajado.

Cabe destacar que Antonio Pavón estará acompañado de su actual pareja y prometida, Joi Sánchez, quien asistirá como invitada al set, sentándose en el sillón blanco como testigo de sus más íntimas confesiones.

Por otro lado, el amigo cercano de Magaly Medina también mostrará su lado más sensible al referirse a la discapacidad de su hijo, fruto de su relación con Sheyla Rojas. “Hasta que este niño yo lo vea andando, no voy a parar (...) Eso fue lo peor que me ha podido pasar en la vida, estar separado de mi hijo un año y medio”, expresó Antonio Pavón con los ojos llenos de lágrimas.