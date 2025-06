Andrea San Martín acusa a su exsuegra de intentar quitarle a su hija y ella la encara: "Lo maquiavélica..."

Andrea San Martín acusó a su exsuegra, Alicia, de intentar quitarle a su hija, revelando en 'Amor y fuego' que temía por la seguridad de la menor si viajaba con su padre, Juan Víctor Sánchez, a Estados Unidos. San Martín explicó que no solo existía el peligro de que no le devolviera a la niña, sino que había otros factores involucrados, aunque no quiso profundizar en detalles. Alicia respondió a través de Instagram, afirmando: "Demuestra induditablemente lo maquiavélica que puede ser. A este punto ya no comparto. Qué miedo la verdad".

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Cabe precisar que hace unos días en la misma entrevista, Andrea detalló que su desconfianza había aumentado cuando la madre de su expareja, Juan Víctor, le expresó sus planes de llevarse a la menor fuera del país. “Me dijo que no la iba a devolver", aseguró San Martín. Debido a esta preocupación, la influencer se negó a firmar el permiso de viaje para su hija, intensificando el conflicto.

La defensa de la exsuegra de Andrea San Martín ante acusaciones

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor Sánchez, respondió contundentemente a las acusaciones de Andrea San Martín, quien había insinuado que su hija corría peligro si viajaba con su padre a Estados Unidos. A través de sus historias de Instagram, Alicia cuestionó a Andrea por no especificar a qué se refería cuando mencionó que "hay temas que dañan a la menor". "Sus insinuaciones pasivo-agresivas dejando entrever (sobre todo dejando a la imaginación) que correría peligro demuestra induditablemente lo maquiavélica que puede ser. A este punto ya ni compartida. Que miedo la verdad", escribió Alicia, dejando clara su postura ante lo que consideró una acusación infundada.

Exsuegra de Andrea San Martín.

En su defensa, Alicia también hizo referencia a un incidente ocurrido en el pasado que, según ella, podría haber originado las tensiones entre ambas. La exsuegra de Andrea mencionó que el abuelo de la niña, de buena fe, le dio una vez 1.50 soles para que se comprara algo en un kiosco. "Todo porque el abuelo urrakein (de buena fe) le dio una sola vez 1.50 para que se compre algo en el kiosco. De paso tiene a la del kiosco entrenadita para que la llame si va a comprar algo. Eso es control excesivo", expresó Alicia, sugiriendo que Andrea había interpretado este gesto como un intento de control sobre su hija.

La exsuegra de Andrea San Martín cerró su serie de publicaciones lamentando la falta de comprensión y confianza de la influencer. En su mensaje, Alicia dejó claro que nunca tuvo la intención de hacerle daño a la niña, pero criticó duramente las acusaciones de Andrea, considerándolas desmesuradas e injustificadas. Este cruce de palabras ha escalado aún más la tensa relación entre las dos, sumando nuevos elementos al conflicto familiar que involucra a Juan Víctor y su hija.