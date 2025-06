Ana Paula Consorte no soportó que Daniela Cilloniz filtre conversaciones pasadas con Paolo Guerrero. Foto: ATV.

Ana Paula Consorte no soportó que Daniela Cilloniz filtre conversaciones pasadas con Paolo Guerrero. Foto: ATV.

Ana Paula Consorte mostró su lado más agresivo al arremeter contra la periodista y actriz Daniela Cilloniz, quien en un podcast expuso chats subidos de tono que tuvo con Paolo Guerrero hace más de 12 años, cuando ambos estaban solteros. En el programa de internet confesó que hubo salidas, ‘cariñitos’ y describió al futbolista como alguien tierno.

Molesta por la exposición, Ana Paula, madre de los hijos del futbolista peruano, no dudo en escribirle a través de Instagram mientras Cilloniz era entrevistada por las cámaras de ‘Magaly TV: la firme’. “No tienes vergüenza de promocionarte hablando de años atrás de una persona que es casado y tiene familia. No te da vergüenza como mujer salir a hablar algo, nada que ver”, fue lo primero que le escribió Ana Paula a la actriz nacional.

Ana Paula Consorte pierde los papeles con Daniela Cilloniz

Tras recibir los agresivos mensajes de Ana Paula Consorte a su imbox de Instagram, Daniela Cilloniz intentó calmar la situación explicándole a la brasileña que las conversaciones con Paolo Guerrero eran de hace más de una década y que, en ese momento, solo eran amigos. Sin embargo, la modelo no lo quiso creer así y le respondió duramente.

¿Tu amigo desde cuándo? Él no es tu amigo, solo para aclarar. ¿En serio que tu logro más grande de tu vida fue que Paolo hable contigo? Qué vergüenza y que vida triste. Hablas como si él hubiera sido tu pareja. Eres loca”, escribió Ana Paula, mientras Cilloniz, manteniendo la calma, le ofreció disculpas si sus declaraciones la incomodaron.

Pero no solo ella reaccionó. Paolo Guerrero también le escribió al instante para aclararle a la periodista que no son amigos. “Daniela hola. Solo quiero decirte que nosotros no somos amigos y que respetes a mi familia, por favor lo único que te pido. Muchas gracias.

Por su parte, Magaly Medina defendió a Cilloniz en su programa, señalando que no entendía el motivo del enojo de Ana Paula, ya que las conversaciones eran de hace muchos años y en ningún momento se habló de una relación o encuentro íntimo.