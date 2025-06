Bruno Agostini está en el ojo público tras sus declaraciones en 'El valor de la verdad', donde reveló un presunto 'affaire' con Milett Figueroa cuando ella mantenía una relación con Pablo Heredia, el último participante del programa de Beto Ortiz.

Ante esta situación, Milena Valcárcel, madre de Milett, salió a comentar la reacción de Marcelo Tinelli, actual pareja de la modelo, y aseguró que es un hombre inteligente que no se involucra en este tipo de situaciones mediáticas. Además, desmintió los hechos narrados por Agostini y afirmó no conocerlo.

Reacción de Marcelo Tinelli ante las confesiones de Bruno Agostini en 'El valor de la verdad'

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, desmintió a Bruno Agostini tras sus revelaciones en 'El valor de la verdad'. Ante las declaraciones de Agostini, le preguntaron a doña Martha sobre la reacción de Marcelo Tinelli, pareja de su hija. "Absolutamente, es un hombre culto, profesional, inteligente, logrado, ¿qué cosa puede importarle? Él sabe la clase de mujer que tiene a su lado, sabe qué familia es, sabe a dónde pertenece. ¡Sabe todo!", expresó la madre de la modelo al negar que el conductor argentino se haya visto afectado por la polémica.

Doña Martha también aseguró que nunca conoció a Bruno Agostini ni cree en sus afirmaciones de haber estado en el departamento de Milett Figueroa, donde supuestamente la vio en toalla. "No lo conozco, mi amor. Pobrecito, ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Canta? ¿Baila? ¿Actúa? ¿Qué es? A mi casa jamás", dijo la mamá de Milett.

Bruno Agostini y sus revelaciones sobre Milett Figueroa

Durante el adelanto del programa de 'El valor de la verdad', Beto Ortiz le consultó a Fabio Agostini si había mantenido una "relación clandestina" con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli. El modelo no solo lo confirmó, sino que reveló detalles íntimos sobre sus encuentros. "Ella me agarra las manos. Cuando veo lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien, yo dije: 'No puede ser'. Me dijo: 'No te preocupes, vamos a mi casa'. Yo dije: 'Gracias, Dios mío'. Hacíamos el amor de una manera impresionante", relató.