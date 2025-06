Tilsa Lozano explota contra Jackson Mora tras ampay de madrugada con joven anfitriona: "Te gusta la h***"

Tilsa Lozano no se quedó callada frente a las comprometedoras imágenes de su exesposo Jackson Mora en una discoteca limeña junto a una joven anfitriona. Durante la reciente emisión de La noche habla, la exvengadora lanzó una contundente frase que encendió la polémica: “Te gusta la hue***”, expresó visiblemente indignada, dejando claro que no le sorprendieron las acciones del exboxeador.

Jackson Mora volvió a estar en el ojo público luego de ser captado en actitud cercana con la misma mujer con la que ya había sido visto en el Aeropuerto Jorge Chávez. Las fotografías, difundidas en redes y medios de farándula, desataron una ola de críticas y especulaciones. Aunque el exdeportista reaccionó molesto por la exposición mediática, sus declaraciones no hicieron más que alimentar los rumores sobre su intensa vida nocturna.

Tilsa Lozano arremete contra Jackson Mora tras polémico ampay

Tilsa Lozano no se guardó nada y lanzó duras críticas contra Jackson Mora tras la difusión de un ampay que lo muestra saliendo de una discoteca acompañado de una joven anfitriona. En su programa La noche habla, la conductora arremetió sin filtros contra su exesposo, cuestionando su falta de discreción y sugiriéndole que tome ejemplo de otros personajes del espectáculo. “Debería pensar un poquito y no exponerse. Aprende de los peloteros, haz tus encerronas, invierte tu billete, no vayas a lugares públicos”, expresó Lozano en vivo, dejando claro que considera inapropiada la exposición pública de Mora en este tipo de situaciones.

Jackson Mora, por su parte, no se ha quedado callado y reaccionó con visible molestia ante las imágenes difundidas, que también lo mostraban previamente en el Aeropuerto Jorge Chávez junto a la misma mujer. Sin embargo, Tilsa fue aún más contundente al señalar la edad del exboxeador y su responsabilidad personal: “Es un señor de 50 años. Puede hacer lo que le da la gana. Si no quieres que te graben, no te expongas, y si no, parece que te gustó la h***”, sentenció la exmodelo, generando revuelo en redes sociales y medios de comunicación.