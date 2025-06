La periodista Daniela Cilloniz reveló chats privados que mantuvo con Paolo Guerrero, en los que se evidencian coqueteos entre ambos. Las conversaciones son de 2011, cuando el futbolista militaba en el futbol brasileño y era la estrella de la selección peruana. Según contó, estos intercambios ocurrieron luego de que entrevistará a Doña Peta, madre del delantero, para el programa ‘Enemigos públicos.

En uno de los pantallazos que expuso en el programa ‘A presión’, conducido por César Seijas y Christian Bayro por Youtube, se lee al hoy jugador de Alianza Lima pidiéndole a Cilloniz que encienda la cámara de su celular porque quería verla.

La reportera también aseguró que llegó a tener salidas con Guerrero, aunque nunca fueron captados juntos. Para respaldar su versión, mostró los chats que se enviaron por Facebook. “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho (Paolo), tierno (...) Fue hace como 10 años atrás”, declaró Daniela Cilloniz.

¿Qué dicen los chats entre Paolo Guerrero y Daniela Cilloniz?

Paolo Guerrero y Daniela Cilloniz comenzaron a compartir mensajes luego de que la periodista realizará un reportaje a Doña Peta, madre del futbolista. Fue ella quien decidió escribirle al imbox de Facebook para invitarlo a ver la nota donde aparecía su mamá, esperando que le gustará. Días después, el ‘depredador’ le respondió

“Salió mostro, la acabo de ver, pero no le digan tía Peta (...) Todos hablan super bien de mi mamá, me gustó la entrevista, pero no me gusta que le digan tía Peta... nada más”, contestó el jugador de manera seria. Sin embargo, ese sería el inicio de largas conversaciones, según lo expuesto por Cilloniz.

En una de ellas, la periodista le dijo a Guerrero que le habría gustado verlo, ya que le parecía una persona interesante. Ante el comentario, el futbolista reaccionó al coqueteo. “Mmmm interesante?... tienes cámara?” le preguntó Paolo, recibiendo un no de Cilloniz. Entonces él insistió. “Pfff ya pues, no te hagas de rogar, me hubiese gustado verte”.

Mensajes de Paolo Guerrero y Daniela Cilloniz. Foto: YouTube.

Con el paso de los días, la confianza entre ambos aumentó. Ella le compartía asuntos personales y él le hablaba de su momento en la selección peruana. Sin embargo, los mensajes muestran que Guerrero seguía insistiendo para que Cilloniz prenda su cámara y así poder verla por videollamada. También hubo ocasiones en que él desaparecía por semanas, lo que generaba reclamos de parte de la periodista. Según lo contado por la reportera, en ese entonces ambos se encontraban solteros.

Daniela Cilloniz cuenta que ‘Loco’ Vargas rompió cama y colchón con Tilsa Lozano

Daniela Cilloniz sorprendió al contar que Juan Manuel ‘Loco’ Vargas le debe una fuerte suma de dinero desde hace varios años, justo en la época en que mantenía su comentada relación con Tilsa Lozano. En una entrevista con Trome, la exconductora reveló que todo se remonta a un fin de semana que la pareja pasó en Wakama, el resort ubicado en Chincha del que ella es dueña.

Según relató, aquella visita no fue precisamente tranquila. Vargas y Lozano no solo se hospedaron sin pagar, sino que además dejaron daños en la habitación. “Se fue a Wakama con Tilsa, su pareja en ese momento, y bueno… estaba tan emocionado que me rompió la cama y el colchón”, declaró entre risas.

Cilloniz aprovechó la conversación para dar más detalles sobre este episodio que, según ella, ocurrió cuando el vínculo entre el exfutbolista y la modelo aún era un secreto a voces. El romance entre Vargas y Tilsa se habría extendido entre 2010 y 2013, y este curioso episodio suma una nueva anécdota a esa historia.