Tras el enfrentamiento entre Farid Ode y Javier Blondet, desencadenado por una llamada desesperada de Gamille Ode a su padre, Mariella Zanetti salió al frente para aclarar la situación que atraviesa su familia. Aunque reconoció que el ambiente en su casa se volvió tenso tras la discusión entre su hija y su actual esposo, la actriz cómica aseguró que, por ahora, su hija mayor no se mudará de su casa, según declaró para de 'Magaly TV, la firme'.

Pese a la polémica, la también exvedette fue clara en señalar que respetará cualquier decisión que su hija tome a futuro. “Yo lo voy a respetar, como siempre lo he respetado”, declaró en entrevista con Magaly Medina. Además, la ganadora de 'El gran chef famosos' lamentó que la situación se saliera de control, pero insistió en que su hija no fue la causante del conflicto, sino su expareja, Farid Ode, quien reaccionó violentamente contra su esposo.

Mariella Zanetti cuenta por qué su hija no se independizará tras discusión con su esposo

Magaly Medina no se guardó nada y lanzó una pregunta directa a Mariella Zanetti sobre el futuro de su hija después del escándalo que protagonizó el padre de su hija de 22 años con su esposo: “¿Has pensado que tu hija viva sola o se vaya a vivir con su papá?”. Frente a la inquietud, la actriz cómica fue clara y sincera. Aseguró que su hija no tiene planes de mudarse y que cuenta con todo su respaldo mientras construye su futuro profesional. “Ella no va a vivir sola todavía, porque recién está empezando. Esta es su casa, y ella no tiene por qué irse, a menos que diga: ‘mamá, me quiero ir’”, afirmó.

La situación ha causado gran revuelo, especialmente porque todos los involucrados conviven bajo el mismo techo, junto con la exvedette y su hijo menor de 9 años. Además, su hija mayor, fruto de su relación con Farid Ode, trabaja desde inicios de 2024 en una reconocida aerolínea, motivo por el cual la actriz señaló que “recién está comenzando”, en referencia a la etapa de independencia que su hija está construyendo.

Mariella Zanetti revela cómo es la relación de su hija Gamille Ode con su esposo

Mariella Zanetti habló sobre la convivencia actual en su hogar para el programa de Magaly. La actriz reveló que, aunque el ambiente sigue siendo tenso, intenta mantener la armonía por el bien de su familia. “Obviamente, él está adolorido porque le han lesionado la pierna. Está con el bebé atendiéndolo. Mi hija está en sus cosas, trabaja y sale con sus amigas”, comentó. Pese a lo ocurrido, destacó que su hija aún comparte momentos con su hermano menor y que, por ahora, se enfoca en mantener el equilibrio en casa.

Respecto a una posible reconciliación entre su esposo Javier Blondet y su hija Gamille, Zanetti fue cauta al declarar que aún no hay una conversación pendiente sobre el tema. “No lo sé, yo tengo que conversar eso con él. Ahorita está sentido y golpeado”, señaló. Sin embargo, reconoció que será necesario un encuentro entre todos los involucrados. “Él lo va a tener que hacer, en algún momento todos nos vamos a tener que sentar y conversar de esta situación y llegar a un acuerdo”, afirmó. Finalmente, subrayó que lo más importante ahora es que las cosas se calmen y el conflicto siga el proceso correspondiente, considerando que hay una persona lesionada.