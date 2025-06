Paco Bazán sorprendió al hablar abiertamente sobre su distanciamiento con Magaly Medina durante su participación en el podcast de YouTube 'Café con la Chevez'. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' recordó su tensa relación con la popular 'Urraca', luego de que ella lo llamara públicamente “CPP” y “felón arrastrado”. Estas palabras surgieron tras la difusión de una reunión entre el exarquero y Jefferson Farfán.

La actual pareja de Susana Alvarado, visiblemente afectado, calificó de “desmedido” el nivel de críticas que recibió por parte de Magaly Medina, luego de su encuentro con la 'Foquita'. Aclaró que, aunque trabaja en ATV —canal donde también labora la conductora—, su intención nunca fue traicionar la confianza de nadie. “No te voy a mentir, sí me dolió”, declaró el exarquero, dejando en evidencia que la ruptura de esa amistad dejó una huella emocional profunda.

Paco Bazán recordó las fuertes palabras que le hizo Magaly Medina por su reunión con Farfán

Paco Bazán rompió su silencio tras revelar de que la reunión no fue bien recibida por su exmadrina, quien lo expuso públicamente con calificativos que, según confesó, lo afectaron emocionalmente. “No te voy a negar, no te voy a mentir que sí me dolió. No la opinión, porque la opinión es personalísima (...) A mí me objetivizaron, me adjetivizó. O sea, te prometo que me pareció injusto, me pareció desmedido, excesivo y también falso. O sea, me llamaron felón arrastrado, CPP, que había ido corriendo, desleal, traicionero", aseguró el exarquero.

"Sí me dolió, sí me afectó (...) soy muy sensible a lo mejor y que soy más sensible que el resto y que no debería tener esa sensibilidad en el negocio que hacemos (...) soy sensible, soy un hombre deconstruido, soy un macho que se permite llorar”, aseguró el también exarquero, dejando ver el impacto personal que le generó el conflicto con la conductora de ATV, contó el exarquero.

¿Por qué Paco Bazán se distanció con Magaly Medina?

Paco Bazán y Magaly Medina mantenían una amistad dentro de ATV. El exarquero se consideraba su ahijado y la conductora llegó a decir públicamente que él era su único amigo en el canal. Sin embargo, todo cambió tras conocerse las salidas de Bazán con Susana Alvarado, hecho que, según la conductora, marcó un cambio en su actitud.

La tensión entre ambos aumentó cuando Magaly Medina expuso el ampay de la pareja y, posteriormente, criticó que Bazán se reuniera con Jefferson Farfán, con la posibilidad de que aparezca en su podcast. Desde entonces, la conductora fue tajante al afirmar que ya no tiene ahijado.