Desde que se coronó como Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo ha conquistado al público con su carisma y presencia, y ahora se prepara para representar al país en el Miss Universo 2025. Sin embargo, su repentino protagonismo también ha despertado la curiosidad en redes sociales, en las que muchos usuarios han preguntado si guarda algún parentesco con la popular actriz Lucy Bacigalupo, quien recientemente participó en 'El valor de la verdad'.

Durante una entrevista en el programa 'Encendidos' de RPP, Karla Bacigalupo, aclaró que no son familiares cercanas, aunque reconoció que existe la posibilidad de que ambas provengan de ramas lejanas de la misma familia. “Lucy me parece una persona espectacular”, comentó la modelo de 33 años, quien también admitió que no se conocen personalmente. Las comparaciones surgieron no solo por compartir apellido, sino también por el notable parecido físico entre ambas.

Karla Bacigalupo revela la relación que tiene con la actriz cómica Lucy Bacigalupo

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, se pronunció sobre la curiosidad que ha despertado su apellido, luego de que numerosos usuarios en redes sociales le preguntaran si tiene algún vínculo familiar con la reconocida actriz cómica Lucy Bacigalupo. “En redes me han dicho mucho eso, me han preguntado eso varias veces. No es pariente directo. Pero mi papá siempre ha dicho que si es Bacigalupo, es porque en algún lado de la rama debemos ser parientes; ya probablemente antes de que vinieran al Perú", declaró la modelo durante una entrevista con RPP.

Además, la reina de belleza aclaró que no tiene una relación personal con la artista, pero expresó su admiración por su trayectoria. “No la conozco directamente. Sé que ella es espectacular y guapa”, comentó al referirse a la actriz de 56 años, quien goza de gran popularidad por su trabajo en la comedia.

¿Quién es Karla Bacigalupo, la nueva Miss Perú 2025?

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, tiene 33 años y nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, y más adelante se trasladó a Estados Unidos, donde siguió cursos de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Su formación la ha llevado a participar en cortometrajes como 'You Can Only Blink Once' y 'Proof', con el objetivo de promover la representación femenina y peruana en el arte.

Con una estatura aproximada de 1,70 metros, Bacigalupo debutó en certámenes de belleza con esta edición del Miss Perú. Tras recibir la corona, reafirmó su compromiso con causas sociales, como su labor en la ONG ‘1000 Niños de Jesús’, que brinda apoyo a menores en situación vulnerable.