Exponen que Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, estaría casada: “Jessica Newton no lo ha contado”

El pasado 15 de junio se realizó la esperada final del Miss Perú 2025, certamen en el que 39 candidatas compitieron por la corona que dejó Tatiana Calmell. La ganadora fue Karla Bacigalupo, representante de Miss Perú USA, quien conquistó al jurado con su presencia y desempeño, aunque poco se conoce sobre su vida personal, ya que suele mantener un perfil muy reservado.

Sin embargo, en los últimos días ha comenzado a circular en redes sociales una información que ha causado revuelo: la posibilidad de que Karla Bacigalupo esté casada. Este detalle ha llamado la atención del público, sobre todo por el manejo discreto de su imagen por parte de Jessica Newton, directora del certamen.

Karla Bacigalupo sería una mujer casada

La controversia en torno a Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, comenzó tras una revelación hecha por Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel y figura reconocida del medio artístico peruano. Aunque actualmente reside en Estados Unidos, Lorena sigue atenta a la farándula local y no dudó en compartir lo que supo sobre la reciente ganadora del certamen. Según contó en un video difundido en TikTok, una prima suya estuvo presente en un salón de belleza en Cusco, donde Bacigalupo se atendió días antes de la final.

Durante una conversación casual en el lugar, la modelo habría comentado un dato inesperado que ha sorprendido a los seguidores de los concursos de belleza. “La chica llegó, súper tranquila, humilde, dulce, y contó que era casada”, relató Lorena. Además, agregó que la joven mencionó que su esposo y su madre llegarían a Cusco para acompañarla en el día de la coronación.

Si bien actualmente el Miss Perú y el Miss Universo permite la participación de mujeres sin importar su estado civil, lo que más llamó la atención fue el silencio de la organización nacional, especialmente de su directora Jessica Newton. “Lo raro es por qué Newton no lo ha contado, por qué no ha dicho que la Miss Perú es casada. Qué raro. ¿Será que no quieren que se enteren?”, cuestionó la exproductora. Hasta ahora, Karla Bacigalupo no ha hecho referencia pública a una relación sentimental, manteniendo su vida personal alejada del foco mediático.

¿Quién es Karla Bacigalupo, actual Miss Perú 2025?

Karla Bacigalupo nació en Lima el 26 de diciembre de 1991 y este año cumplirá 34 años. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, y más adelante se trasladó a Estados Unidos para continuar su formación artística. En Los Ángeles, cursó estudios de actuación en la prestigiosa Universidad de California (UCLA) y actualmente es productora.

En su trayectoria profesional, ha participado como actriz en cortometrajes como 'You Can Only Blink Once' y 'Proof'. A través de estos proyectos, Karla ha buscado impulsar una mayor representación femenina y peruana, tanto en el arte como en el ámbito social, combinando su formación empresarial con su compromiso con la visibilidad cultural.